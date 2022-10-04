Минфин РФ предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино с 1 января 2023 года

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Министерство финансов России предлагает с 1 января 2023 года повысить минимальную розничную цену на игристое вино до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л с нынешних 169 рублей. Об этом говорится в документе ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия".

Минимальную закупочную цену игристого вина у производителя, за исключением импорта, предлагается повысить со 118 до 166 рублей за 0,75 л. Оптовую планируется увеличить со 137 до 199 рублей.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028 года включительно.

Уточняется, что предлагаемое повышение цен связано с увеличением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев