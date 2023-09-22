Минэнерго РФ: запрет на экспорт топлива введен бессрочно

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Запрет на экспорт топлива из России введен бессрочно. Дальнейшие действия будут зависеть от насыщения рынка и результатов применения данного инструмента, заявил 21 сентября первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Решение российского правительства ограничить экспорт дизельного топлива и бензина положительно скажется на оптовой цене в РФ. Впрочем, положительный эффект уже есть: с начала этой недели бензин Аи-92 подешевел на 10 процентов, а дизель - на 2,5-3 процента.

"Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание", - подчеркнул Сорокин. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале Минэнерго.

Замминистра объяснил, что ранее большие объемы топлива выкупались недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах, после чего вывозились за границу. "Сейчас такой возможности нет", - добавил Сорокин, пишет РГ.