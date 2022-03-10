Минэкономразвития РФ: принято решение о временном запрете экспорта зерновых культур и сахара в страны ЕАЭС

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерновых культур в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Кроме того, подкомиссия поддержала решение о временном запрете на вывоз из РФ в третьи страны белого сахара и тростникового сахара-сырца, отметили в пресс-службе. Действие обеих мер рассчитано на период до 31 августа текущего года.

"Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях. В то же время сохраняются возможности для сотрудничества со странами ЕАЭС", - приводит пресс-служба слова представителя министерства.

Ограничения по зерну, по данным МЭР, коснутся пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. При этом для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение.

"По данным Минсельхоза России, в настоящее время обеспеченность зерном в России превышает 150%. В то же время временный запрет на экспорт позволит не допустить перетоков сельскохозяйственной продукции с учетом того, что страны ЕАЭС в текущем сезоне уже осуществили необходимые им объемы закупок в беспошлинном режиме", - говорится в сообщении.

Экспорт же сахара будет запрещен с оговоркой о том, что поставки в страны ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, уточнила пресс-служба МЭР.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС