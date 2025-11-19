Минэкономразвития и центр «Мой бизнес» вручили спецприз финалисту конкурса «Достояние губернии»

108

На площадке Самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоялась церемония награждения победителей и финалистов регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Он ежегодно проводится медиаагентством «Самара 450», Общественной палатой Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

В этом году на конкурс поступило более 280 заявок. Среди участников – крупные предприятия, малый и средний бизнес, организации региона.

Одной из самых многочисленных стала номинация «Предпринимательство. Малый и средний бизнес». За право получить почетное звание боролись более 50 компаний.

«Очень престижно для компаний получить такой статус, стать брендом региона. Во многом ради этого и работают наши предприниматели, а мы их поддерживаем, чтобы бизнес рос наиболее эффективно. Хочется отметить, что большинство победителей и финалистов – получатели мер господдержки, и мы рады, что предприниматели привлекают существующие инструменты для своего развития», — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

Победителем в номинации «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» стала тольяттинская компания «Новые мебельные технологии». Предприятие уже восемь лет развивает серийное мебельное производство, сочетая традиционные подходы и современные технологии. Производство располагается на территории 12 тыс. кв. метров и объединяет деревообработку, металлообработку, порошковую окраску и швейное производство. Продукция бренда представлена на всех ведущих маркетплейсах и реализуется по всей стране.

«Мы долго и упорно работали, сделали много проектов, и считаю, что мы заслужили эту победу. Это подтверждения вклада нашей компании и стимул для развития. Будем расти и завоевывать новые вершины», — поделился эмоциями генеральный директор компании «Новые мебельные технологии» Александр Устинов.

Дипломами финалистов были отмечены: производитель мясной и молочной продукции АО «Купинское» и производитель солнцезащитных систем «Жалюзинск».

Третий год подряд областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» вручают одному из номинантов спецприз – сертификат на участие в профильной выставке на территории России. В этот раз награда досталась Самарскому заводу медицинских изделий. Это первый и единственный в России завод полного цикла по производству медицинских нитриловых перчаток. Предприятие активно работает над наращиванием производственного потенциала и развитием научно-инновационного направления.

«Приятно, что заметили нашу работу. Мы давно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», сделали несколько совместных проектов, получали поддержку. Для нас – это ценный подарок, потому что хочется, чтобы о нашей продукции знали по всей России, а участие в отраслевой выставке будет эффективным инструментом для достижения этого результата», — заявил Андрей Варюшин, соучредитель Самарского завода медицинских изделий.

На церемонии также определили лучшее семейное предприятие, выявили лучшего представителя креативных индустрий, компанию, успешно реализующую проекты по импортозамещению — всего 11 организаций Самарской области получили звание «Достояние губернии».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области