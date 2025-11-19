Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
Минэкономразвития и центр «Мой бизнес» вручили спецприз финалисту конкурса «Достояние губернии»

19 ноября 2025 15:57
108
В этот раз награда досталась Самарскому заводу медицинских изделий.

На площадке Самарского театра юного зрителя «СамАрт» состоялась церемония награждения победителей и финалистов регионального конкурса компаний «Достояние губернии». Он ежегодно проводится медиаагентством «Самара 450», Общественной палатой Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.
В этом году на конкурс поступило более 280 заявок. Среди участников – крупные предприятия, малый и средний бизнес, организации региона. 
Одной из самых многочисленных стала номинация «Предпринимательство. Малый и средний бизнес». За право получить почетное звание боролись более 50 компаний. 
«Очень престижно для компаний получить такой статус, стать брендом региона. Во многом ради этого и работают наши предприниматели, а мы их поддерживаем, чтобы бизнес рос наиболее эффективно. Хочется отметить, что большинство победителей и финалистов – получатели мер господдержки, и мы рады, что предприниматели привлекают существующие инструменты для своего развития», — подчеркнула Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.
Победителем в номинации «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» стала тольяттинская компания «Новые мебельные технологии». Предприятие уже восемь лет развивает серийное мебельное производство, сочетая традиционные подходы и современные технологии. Производство располагается на территории 12 тыс. кв. метров и объединяет деревообработку, металлообработку, порошковую окраску и швейное производство. Продукция бренда представлена на всех ведущих маркетплейсах и реализуется по всей стране.
«Мы долго и упорно работали, сделали много проектов, и считаю, что мы заслужили эту победу. Это подтверждения вклада нашей компании и стимул для развития. Будем расти и завоевывать новые вершины», — поделился эмоциями генеральный директор компании «Новые мебельные технологии» Александр Устинов. 
Дипломами финалистов были отмечены: производитель мясной и молочной продукции АО «Купинское» и производитель солнцезащитных систем «Жалюзинск».
Третий год подряд областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» вручают одному из номинантов спецприз – сертификат на участие в профильной выставке на территории России. В этот раз награда досталась Самарскому заводу медицинских изделий. Это первый и единственный в России завод полного цикла по производству медицинских нитриловых перчаток. Предприятие активно работает над наращиванием производственного потенциала и развитием научно-инновационного направления. 
«Приятно, что заметили нашу работу. Мы давно сотрудничаем с центром «Мой бизнес», сделали несколько совместных проектов, получали поддержку. Для нас – это ценный подарок, потому что хочется, чтобы о нашей продукции знали по всей России, а участие в отраслевой выставке будет эффективным инструментом для достижения этого результата», — заявил Андрей Варюшин, соучредитель Самарского завода медицинских изделий.
На церемонии также определили лучшее семейное предприятие, выявили лучшего представителя креативных индустрий, компанию, успешно реализующую проекты по импортозамещению — всего 11 организаций Самарской области получили звание «Достояние губернии».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
