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Международная конференция по двигателестроению стартовала в Самаре

19 июня 2025 15:53
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Ученые и работники отрасли приступили к трехдневной работе в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева.

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и Самарский университет выступили организаторами международной научно-технической конференции имени выдающегося конструктора Н.Д. Кузнецова «Перспективы развития двигателестроения». Ученые и работники отрасли приступили к трехдневной работе в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева.

Начала работу международная научно-практическая конференция имени Н.Д. Кузнецова «Перспективы развития двигателестроения», которую Самарский университет проводит совместно с ОДК-Кузнецов с 1960 года. В этом году основной темой конференции стали вопросы цифровой трансформации, внедрения новых технологий и материалов и кадрового обеспечения отрасли. Научная конференция продлится три дня. В работе научных секций примут участие более 500 участников, из них 60 работников ОДК-Кузнецов. 

На пленарном заседании с приветственным словом к участникам обратились министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков, ректор Самарского университета Владимир Богатырев, управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев. 

«Одним из факторов, серьезно влияющих на отрасль, последние несколько лет является существенное сокращение сроков разработки изделий и вывода новой продукции на рынок. Это вызовы времени, связанные с обороноспособностью государства, с транспортной и энергетической безопасностью. В 2025 году целый ряд опытно-конструкторских работ ОДК-Кузнецов перейдет на новые этапы: подтверждение характеристик двигателя НК-36СТ мощностью 32 мегаватта для газоперекачивающей отрасли на испытательном стенде, также мы готовы к началу опытно-конструкторских работ по двигателю для сверхлегкой ракеты НК-3. Для решения этих задач нужен персонал, обладающие одновременно знаниями в сфере новых технологий и цифровизации. В сотрудничестве с Самарским университетом мы решаем целый комплекс вопросов: ускорение цифровой трансформации производственной и конструкторской деятельности, вопросы кадрового обеспечения, внедрение новых технологий и материалов», – заявил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

С докладом о перспективах и тенденциях развития двигателестроения выступил заместитель генерального директора по науке ЦИАМ им. П.И. Баранова Александр Луковников. По его мнению, главными задачами отрасли является повышение топливной эффективности двигателей, снижение уровня эмиссии вредных веществ, внедрение перспективных композитных материалов и внедрение альтернативных видов топлива. 

О перспективных материалах в авиационном двигателестроении рассказал начальник НИО НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ Алексей Востриков. Разработка двигателей 5 и 6 поколений основывается прежде всего на новых материалах. Так, только для двигателя ПД-14 было разработано 20 материалов и доработаны 50 серийных марок материалов. Тенденциями в двигателестроении, по мнению докладчика, является снижение массы деталей и повышение температур, в которых они эксплуатируются, поэтому исследования ВИАМ сосредоточены на применении полимерных и керамических композитных материалов, развитии аддитивных технологий. 

Доклад советника генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Михаила Бакрадзе также был посвящен внедрению новых материалов и технологий. Докладчик подчеркнул, что реализация программы развития критических технологий двигателестроения в 2024-2032 гг. позволит консолидировать научно-исследовательские ресурсы профильных отраслевых институтов, Российской академии наук, ОДК, Объединенной авиастроительной корпорации. 18 критических технологий должны быть отработаны на двигателях-демонстраторах. Целью этой работы является повышение тяги двигателей в будущем, снижение расхода топлива и повышение их экологичности. 

Конференция продлится до 20 июня. Участников ждут 12 тематических секций, охватывающих все сферы проектирования и производства авиационных и ракетных двигателей, 7 круглых столов, в т.ч. на тему обеспечения промышленности квалифицированными инженерными кадрами, 357 докладов ученых и практиков ведущих вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий. 

 

Фото:   ПАО «ОДК-Кузнецов»

Теги: Самара

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