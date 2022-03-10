Metro и "Ашан" продолжают работать в России

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Сеть магазинов Metro планирует продолжать работу в России, а также сеть "Ашан ритейл Россия" продолжает работать в России, сообщили ТАСС представители пресс-служб компаний.

"Metro продолжает работу в России. Мы не планируем закрывать наши торговые центры. Все магазины Metro работают в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

Компания предусмотрела необходимый запас товаров и отлаживает цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме согласно существующим договоренностям, добавил он.

В пресс-службе "Ашан ритейл Россия" ТАСС сообщили, что магазины сети "продолжают работать, как обычно".

Metro - один из крупнейших транснациональных операторов оптовой торговли. В России Metro управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе, объем продаж за 2020-2021 финансовый год достиг €2,4 млрд. Численность сотрудников - около 11 тыс. человек.

"Ашан ритейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding), работает на российском рынке с 2002 года и управляет магазинами трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты. Штат компании - более 33 тыс. сотрудников.

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