McDonald's может заработать в России под другим брендом

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Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's) может возобновить работу в РФ под другим брендом. Об этом рассказали «Известиям» в среду, 11 мая, два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

Один из них отметил, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. Однако этот вопрос «пора решать», заметил один из собеседников. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник.

«Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, заявил «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.