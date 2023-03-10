Маркетплейсы обяжут проверять подлинность товаров от всех продавцов на своих площадках

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Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают новые требования к работе маркетплейсов.

Их обяжут проверять всех продавцов и их товары, размещаемые на площадках. Это можно делать с помощью системы маркировки «Честный знак», в которой есть необходимая информация: о продавцах с пройденной обязательной регистрацией, а также об изделиях с маркировкой, — пока это только обувь, парфюм, вода и другие позиции.

Такое решение поможет исключить появление контрафакта и подделок на площадках. По данным Известий, доля нелегальных торговцев обувью на Wildberries достигла 47%, парфюмерии — 66%, воды — 58%. На Ozon показатель варьируется в диапазоне 8–13%, с на Яндекс Маркете — 4–7%.

Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты и многое другое. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия. — член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов

Раньше ситуация на рынке была проще, правообладатели самостоятельно проверяли оригинальность продаваемой продукции. Однако в прошлом году многие производители ушли из России.