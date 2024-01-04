Мантуров сообщил о планах за полгода перезапустить бывший завод автоконцерна Hyundai

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Вновь начать сборку автомобилей на бывшем заводе концерна Hyundai в Санкт-Петербурге планируется в течение полугода. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы рассчитываем, что до середины 2024 года начнется сборка автомобилей", - сказал он.

Автозавод Hyundai был открыт в Санкт-Петербурге в 2010 году и все это время выпускал более 200 тысяч автомобилей в год - машины марок Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Он остановил производство 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В декабре этого года за символическую плату его купила российская компания "Арт-Финанс", которая ранее приобрела российские активы Volkswagen, включая автозавод в Калуге.

Предполагается, что первое время после перезапуска предприятия, автомобили будут собирать из оставшихся компонентов, но под китайской маркой - GAC и BAIC, пишет РГ.