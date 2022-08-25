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Малая авиация России рискует остаться без основного самолета из-за того, что Минпромторг отложил вопрос о финансировании замены американских агрегатов у машины ТВС-2МС — современной модификации «кукурузника» Ан-2. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В публикации отмечается, что ранее производитель самолета — компания «Русавиапром» запросил у российского правительства поддержку в размере 9 млрд рублей на реинжиниринг импортных комплектующих. В настоящий момент на ТВС-2МС устанавливаются американский турбовинтовой двигатель производства Honeywell и пятилопастный винт марки Hartzell.

В Минпромторге пояснили, что вопрос о финансировании реинжиниринга агрегатов отложен до окончания сертификационных работ воздушного судна по заявкам ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина». В 2015 году эксплуатацию ТВС-2МС разрешили на основе аттестата о годности. Сейчас самолет необходимо заново сертифицировать по новым федеральным правилам (ФАП-21).

Также в министерстве подчеркнули, что для изготовления копий по имеющимся образцам американских двигателя и винта и запуска серийного производства их российских аналогов также потребуется провести полный цикл сертификационных работ — испытаний, расчетов, анализов. По подсчетам ведомства, подобные работы могут занять от трех до пяти лет.

На сегодняшний день «Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС. Большинство из них находятся в эксплуатации в Сибири и на Дальнем Востоке для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступные районы, пишет БФМ.