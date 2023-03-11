Магазины Вershka, Zara и Pull&Bear откроются в России в апреле под новыми названиями

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Магазины четырех брендов испанской fashion-группы Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius — могут открыться уже весной 2023 года после ребрендинга, стало известно Forbes. Сейчас компания рассматривает возможность передачи российского бизнеса ливанским партнерам. При этом с российского рынка полностью уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, пишет Форбс.

Крупнейший в мире продавец одежды — испанская fashion-группа Inditex — готовится возобновить работу в России. Об этом Forbes рассказали четыре источника на рынке торговой недвижимости.

По их информации, на рынок вернутся четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius. «Все названия будут новые. Сейчас идет проработка вариантов», — говорит один из собеседников Forbes. Открытие магазинов запланировано на весну будущего года. Количество точек пока неизвестно. «Этот вопрос в стадии обсуждений», — поясняет источник Forbes, знакомый с ходом переговоров с представителями Inditex. При этом с российского рынка полностью уйдут такие бренды, как Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Ранее Inditex подтверждала факт ведения переговоров с «заинтересованными сторонами» относительно ее бизнеса в России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.