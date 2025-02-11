Магазины сети «Светофор» в ЦФО закрываются из-за серьезных нарушений

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Магазины сети «Светофор» в Центральном федеральном округе (ЦФО) закрываются из-за серьезных нарушений правил торговли. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации СМИ, главная причина заключается в реализации просроченного мяса без документов. Также в ходе проверок на полках обнаружились фальсификаты.

Магазины начали закрывать двери для посетителей с прошлой недели. Главное юридическое лицо компании ликвидировано, пишет Лента.

Ранее сообщалось, что проведенные с начала года специалистами Россельхознадзора массовые проверки магазинов торговой сети «Светофор» во многих регионах страны выявили многочисленные нарушения в каждой точке. В продаже обнаружены фальсифицированная и небезопасная продукция животного происхождения. В частности, в Карелии обнаружили 4,89 тонны творога, произведенного из 55 тонн сливок, для которых, в свою очередь, использовали всего 124 килограмма сырья.