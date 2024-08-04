Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

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В аэропорту Дубая магазины беспошлинной торговли Duty Free начали принимать к оплате российские рубли. Об этом «Известиям» 4 августа сообщили в пресс-службе компании Dubai Duty Free.

«Мы рады сообщить вам, что в наших магазинах к оплате принимаются российские рубли», — заявили в компании.

По данным ТАСС, оплатить покупки российской валютой можно с 1 августа, налаживается такая возможность во всех магазинах беспошлинной торговли в воздушной гавани. Кроме того, к оплате принимаются выпущенные российскими банками карты китайской платежной системы Union Pay, пишут "Известия".