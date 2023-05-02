магазины Adidas могут открыться в России уже до конца 2023 года

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Магазины Adidas могут открыться в России уже до конца года, считают в CORE.XP. Об этом рассказали «Известиям» в компании.

«Теоретически могут успеть, если определятся со сделкой и проведут ее в ближайшие два месяца», — уточнила старший директор, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

В то же время вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сказал «Известиям», что открытие магазинов ожидается в конце лета — начале осени.

В настоящее время Adidas рассматривает в качестве партнеров компании из РФ и ОАЭ, знает источник «Известий».

Ранее в этот день издание «Коммерсант», ссылаясь на источники, сообщило, что производитель спортивной одежды Adidas может передать свое российское подразделение под управление иностранному инвестору. Как отметила газета, это позволит перезапустить около 100 наиболее прибыльных торговых точек в новом формате в стране.