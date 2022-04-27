Магазин OBI возобновил работу в России, открыв магазин в Москве

167

Магазин OBI возобновил работу гипермаркетов в России, открыв магазин в Москве на Ходынском поле, передает корреспондент РИА Недвижимость.

Накануне пресс-служба OBI-Россия сообщила, что магазин в ТЦ "Авиапарк" откроется 27 апреля. Остальные магазины в Москве и Санкт-Петербурге планируется запустить к 1 мая, а до 11 мая открыть оставшиеся гипермаркеты в регионах. Сеть временно будет работать под брендом OBI, однако в дальнейшем будет произведен ребрендинг под новую торговую марку.

Магазин открылся в 8 утра. Ажиотажа покупателей в первые минуты открытия пока не наблюдается.

В Россию компания пришла в 2003 году. Сеть OBI сообщила 17 марта о закрытии магазинов в России и полном прекращении деятельности в стране. В конце марта начальник отдела закупок направления "Сад" Максим Суравегин на одном из форумов в Москве сообщил, что все магазины планируется открыть до середины апреля, однако немецкая пресс-служба опровергла заявление.

Позднее появилась информация, что новым владельцем гипермаркетов немецкой OBI в России могут стать структуры казахского холдинга Asadel, которые развивают по франшизе бренд OBI в Казахстане, передает Радио Маяк.