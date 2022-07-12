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Lush планирует закрыть свой бизнес в России

12 июля 2022 09:12
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Lush планирует закрыть свой бизнес в России

Как стало известно “Ъ”, владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины. Он вынужден пойти на этот шаг, так как не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту. Эксперты отмечают, что Lush имела особое позиционирование, однако ее продукция не отличается эксклюзивностью и потребители смогут найти замену у локальных производителей.

О решении Lush закрыть свои магазины в России, “Ъ” рассказали три консультанта рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы. В штаб-квартире Lush в Британии на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ”, близкий к российской Lush, подтверждает, что компания находится в процессе ликвидации: «Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну».

Британский офис, продолжает он, остановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге. Схема с параллельным импортом в случае с Lush также не может быть использована, добавляет он, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Lush работает на рынке РФ с 2001 года. До начала военной спецоперации РФ на Украине под брендом Lush в России работало почти 50 магазинов. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. 

Популярность Lush обусловлена в первую очередь позиционированием бренда как производителя экологичной и натуральной косметики, предлагающего продукцию на развес, рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Сейчас многие производители, как российские, так и зарубежные, предлагают потребителям аналогичную продукцию, продолжает эксперт. «На рынке достаточно аналогичной по цене и свойствам продукции. Проблема в том, что у потребителей возникает привычка к конкретными ароматам, консистенции — части покупателей будет сложно переключиться»,— констатирует господин Бобровский.

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