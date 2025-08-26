Я нашел ошибку
Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
Летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год

26 августа 2025 09:36
81
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год

Лето традиционно становится пиком сезонных сельскохозяйственных работ: именно в этот период активно идет сбор урожая, а вместе с ним — растет спрос на рабочие руки. По данным Авито Работы, летом 2025 года количество вакансий для специалистов по посадке и сбору урожая в России увеличилось на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные предложения для новых работников составили 78 156 руб/мес за полный рабочий день.

Среди работников по посадке и сбору урожая активнее всего летом 2025 года искали агрономов, сельскохозяйственных рабочих, работников теплиц, сборщиков урожая и сортировщиков.

Наибольший прирост числа вакансий для сборщиков урожая зафиксирован в ряде регионов — в основном в Центральном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Так, в Липецкой области количество предложений этим летом увеличилось почти в 2,5 раза (+147%) за год, при этом средние зарплатные предложения для новых сотрудников составили 94 389 руб/мес за полную занятость.

В Тульской области спрос на сборщиков урожая вырос в 2,3 раза (+134%), а средняя предлагаемая соискателям зарплаты достигала 97 202 руб/мес при условии полного рабочего дня.

Среди регионов Южного федерального округа самый высокий прирост зафиксирован в Ростовской области — здесь полевых рабочих стали искать на 76% чаще, чем летом прошлого года, а новым сотрудникам предлагали порядка 71 692 руб/мес при условии полной занятости.

