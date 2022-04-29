Курс на импортозамещение: резиденты ОЭЗ «Тольятти» расширяют производство

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В 2022 году два резидента ОЭЗ «Тольятти» планируют завершить строительство новых корпусов под новые производства автокомпонентов. 28 апреля строящиеся объекты посетил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Один из них для реализации проекта ООО «ИнтЭксПласт» возводит управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти». Это производственный корпус площадью 4500 м2, стоимостью 548 млн рублей. Срок окончания строительства и запуск производства - август 2022 года. Компания будет выпускать более 30 наименований автокомпонентов из пластмасс и уже в этом году там будет создано 132 новых рабочих места, запланированный объем инвестиций – 463 млн рублей.

«Поддержка действующих предприятий и развитие новых инвестиционных проектов – особо важная задача, которую ставит перед нами Губернатор Дмитрий Азаров, - пояснил Дмитрий Богданов. – Встречи с инвесторами на предприятиях позволяют скоординировать действия правительства региона и систематизировать круг вопросов, требующих проработки на федеральном уровне. В целом мы видим, что у наших предприятий есть понимание, как оперативно перестроить логистические, административные и производственные процессы, и наша задача помочь им в их реализации».

«Мы благодарны правительству региона за оказанное содействие и те возможности, которые дает нам регион для работы, - подчеркнул генеральный директор ООО «ИнтЭксПласт» Тимур Османов. – Налоговые таможенные и имущественные льготы, которые мы здесь получаем, дают нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее и строить планы по развитию бизнеса!»

До конца этого года планируется завершить строительство третьей очереди ООО «ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ» – одной из крупных производственных площадок группы компаний FAURECIA в России. Реализация проекта третьей очереди позволит наладить производство пены для автомобильных сидений. Инвестиции «Форесии» в экономику региона уже составили 1,34 млрд рублей, создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус позволит дать работу еще 80 тольяттинцам.