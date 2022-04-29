Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 71 рубля впервые с ноября прошлого года.

К 11.49 мск курс доллара опускался до 70,98 рубля. Затем доллар подорожал на несколько копеек, превысив 71 рубль. Максимальное значение валюты на сегодняшних торгах — 72,3975.

Минимальный курс евро составил 74,8425 рубля, максимальный — 76,7300 рубля.

Ранее сообщалось, что рынок российских акций прервал подъем последних дней и стал снижаться на фоне фиксации прибыли игроками. Так, индекс Мосбиржи после локального роста днем 28 апреля выше 2500 пунктов откатился ниже рубежа 2400 пунктов во главе с ценными бумагами Сбербанка.

Кроме того, 28 апреля курс евро на открытии торгов на Мосбирже опустился ниже 75 рулей впервые с марта 2020 года, сообщает Газета.