Курс биткоина продолжает обновлять исторический максимум

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Курс биткоина уже третий раз за сутки побил исторический максимум, превысив отметку в 111 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По данным на 8:50 мск, стоимость криптовалюты составила около 111,5 тысячи долларов.

В 2:27 мск 22 мая стоимость биткоина превысила 110 тысяч долларов, однако чуть позже, к 2:40 мск, рост замедлился, стабилизировавшись на уровне 109,6 тысячи долларов.

В этом году цена биткоина уже показывала максимальное значение 20 января 2025 года, когда его курс достиг 109,3 тысячи долларов, пишет Смотрим.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о создании американского стратегического резерва криптовалют. При этом предыдущая администрация Белого дома под руководством Джо Байдена была известна скептическим отношением к криптовалютам.