Крупный бизнес попросил компенсировать траты на защиту от беспилотников

140

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести в Налоговый кодекс (НК) механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за террористических атак со стороны Украины. Об этом говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Шохина, которое направлено главе государства Владимиру Путину в начале июля. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа.

Промышленные предприятия, в частности нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики, остаются одной из главных целей террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркивает Шохин. Для обеспечения их безопасности бизнесу приходится нести значительные расходы: приобретать средства пассивной защиты – ограждения, камеры, бронированные конструкции, устанавливать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также восстанавливать уже разрушенные объекты, указано в письме.

Для поддержки таких предприятий РСПП предлагает ввести три меры поддержки. Первая – налоговая компенсация в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, покупку и установку систем видеонаблюдения, обнаружения, РЭБ, ремонт и восстановление производственных мощностей, компенсацию ущерба третьим лицам в результате атаки и др. Для предприятий нефтеперерабатывающей, металлургической и химической отраслей ее источником может стать вычет из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь, газ и т. п., пишет Шохин.

Помимо прямого ущерба убытки предприятий формируют и недополученные доходы в результате приостановки их деятельности, указано в обращении.

Для того чтобы компенсировать такую упущенную выгоду, РСПП предлагает ввести дополнительный акцизный вычет, дифференцированный в зависимости от периода простоя. Еще одним механизмом поддержки отраслей, в том числе тех, которые не платят акцизы, могло бы стать включение 50% расходов на меры антитеррористической защиты и выпадающих доходов от приостановки производств в состав федерального инвествычета (ФИНВ) с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля, отмечается в письме.

Эти меры поддержки предложено ввести ретроспективно – с 1 января текущего года. В письме Шохин просит президента поручить правительству подготовить поправки в НК для реализации указанных предложений.

«Ведомости» отправили запрос в РСПП.