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Конкуренция за рабочие места в Самарской области снизилась почти в два раза за год

17 июля 2023 10:10
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Конкуренция за рабочие места в Самарской области снизилась почти в два раза за год

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Самарской области в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 3,3 резюме на вакансию. Такой показатель говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда.

Год назад, в июне 2022-го, на одну вакансию в Самарской области приходилось 5,7 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась в 1,7 раза за год. 

Для сравнения: в среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Приволжскому федеральному округу – 2,8.

В Самарской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в профессиональных сферах «Медицина и фармацевтика» (1,5 резюме на вакансию) «Автомобильный бизнес» (1,7), «Розничная торговля» (1,9), «Рабочий персонал» (2,0), «Транспорт, логистика, перевозки» (2,6), «Продажи и обслуживание клиентов» (2,7), «Строительство, недвижимость» (2,7), «Производство и сервисное обслуживание» (2,9 резюме на вакансию), «Сельское хозяйство» (3,0), «Туризм, гостиницы, рестораны» (3,1).

«Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала. Разумеется, это не может не влиять на экономику: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда замедляет процессы экономической трансформации. В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы», - комментирует Екатерина Кузьминых, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

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