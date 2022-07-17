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Компания Boeing оценила последствия ухода из России

17 июля 2022 10:35
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Компания Boeing оценила последствия ухода из России

Американская корпорация The Boeing Company (Boeing Co.) заявила о сложностях и падении спроса на свою продукцию в ближайшие десятилетия из-за низкого глобального экономического роста, а также неопределенности в отношении поставок реактивных самолетов высокого давления на российский рынок, пишет Bloomberg.

Производитель планирует поставить клиентам 41 170 новых самолетов до 2041 года, спрогнозировали в компании. Это намного меньше того, чем предприятие ожидало год назад: тогда специалисты считали, что до 2040 года корпорация сможет передать покупателям 43 610 самолетов. Кроме того, Boeing также сократила свой прогноз годового роста пассажиропотока до 3,8 процента с 4 процентов.

Вице-президент Boeing по маркетингу в коммерческом сегменте Даррен Халст оценил последствия ухода компании из России. По его словам, ситуация на Украине и связанный с ней экономический кризис приведет к снижению спроса на новые самолеты.

Несмотря на общие опасения, спрос на грузовые самолеты остается высоким. Boeing ожидает, что стабильно сможет продавать воздушные судна в течение следующего десятилетия, поскольку авиакомпании расширяют свой флот после пандемии.

2 марта Boeing прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей, пишет Лента.

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