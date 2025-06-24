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Количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%

24 июня 2025 13:52
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количество предложений подработки для пенсионеров увеличилось на 35%

В рамках стратегии расширения социальных границ найма эксперты Авито Подработки изучили спрос компаний на подработку среди различных групп населения. Так, по итогам весны 2025 года, количество гибких вариантов занятости для пенсионеров увеличилось на 35%, а среднее вознаграждение с гибким графиком либо частичной занятостью по стране составило 66 394 руб/мес. 

Количество доступных вариантов подработки для пенсионеров продолжает расти, открывая новые возможности для дополнительного заработка.

Спрос на поваров увеличился на 83%, в этой сфере ценятся люди, которые готовы учиться новому и  имеют многолетний опыт, средний диапазон вознаграждения составил от 20 000 до 35 000 руб/мес при частичной занятости. Для горничных количество смен увеличилось на 75%, зарплатный диапазон варьируется от 40 000 до 60 000 руб/мес при гибком графике. Для водителей пассажирского транспорта количество подработок выросло на 67% — работодатели особенно ценят пенсионеров за хорошее знание города и стрессоустойчивость. Для таких вакансий обычно требуется водительское удостоверение категории D и опыт работы на подобном транспорте от трех лет, при этом компании готовы платить от 20 000 до 45 000 руб/мес.

Подработка позволяет пенсионерам сохранять активность и наращивать совокупный ежемесячный доход — особенно востребованы предложения с гибким графиком либо частичной занятостью. Также в топ-5 востребованных подработок вошли позиции дворника (+56%) и продавца (+49%).

Самые востребованные варианты подработки для пенсионеров

 

 

Специальность

Динамика количества предложений подработки 2025/2024

Повар

+83%

Горничная

+75%

Водитель пассажирского транспорта

+67%

Дворник

+56%

Продавец

+40%

 

«Возможность подрабатывать для пенсионеров — это не просто дополнительный доход, а важный социальный и финансовый ресурс. Сегодня мы видим, как растет спрос на гибкие форматы занятости. Это значит, что люди старшего поколения могут не только сохранять активность, но и улучшать свое материальное положение.Такой подход стирает границы между поколениями на рынке занятости и дает пенсионерам новые возможности для самореализации и стабильности», отмечает Сергей Яськин, директор Авито Подработки.

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