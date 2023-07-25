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Количество молодых соискателей в Самарской области резко выросло

25 июля 2023 09:47
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Количество молодых соискателей в Самарской области резко выросло

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал базу резюме и выявил высокий рост резюме молодых соискателей до 20 лет в Самарской области — на 136%. Чаще всего молодые самарцы хотят работать продавцами, официантами, барменами, упаковщиками, курьерами и менеджерами по продажам. 

По итогам июня относительно мая 2023 года количество новых резюме молодых соискателей в целом по России увеличилось на 42%, что является рекордом за последние годы. Значительный вклад в этот результат внесла Самарская область, где в когорте соискателей до 20 лет всего за один месяц (с мая по июнь) стало на 136% соискателей больше. 

«Число молодых соискателей всегда резко увеличивается в июне-июле с наступлением летних каникул, но в последние три года прирост составлял в среднем не более 25-30%. Традиционно весной и в начале лета увеличивается и число сезонных вакансий от работодателей, не требующих опыта и серьезной квалификации, к примеру, в сфере развлечений, общественного питания, сельского хозяйства, дорожного строительства. Если сравнивать с предыдущими годами, то в 2020 году действовали локдауны в период пандемии, и количество вакансий, например, в общепите или сфере развлечений снижалось. На тот момент в тренде для молодых соискателей была в основном работа курьерами. В 2021 году в части регионов ограничения тоже сохранялись. В начале лета 2022 рынок труда по сути только начал восстанавливаться от мировых и экономических потрясений. Если же говорить про начало лета этого года, то рынок можно охарактеризовать как соискательский: безработица находится на рекордно низком уровне, трудовых ресурсов не хватает особенно сильно для профессий, не требующих сильных компетенций, при этом уровень заработных плат растет, увеличивается число вакансий с частичной занятостью (мы фиксируем прирост таких вакансий на треть в сравнении с минувшим годом), а требования к квалификации кандидатов снижаются. Эффект демографической ямы все еще остается актуальным. Если сравнить число молодых кандидатов на рынке около 10-15 лет назад, то сравнение, конечно, будет не в пользу 2023 года. Однако, если обратиться к статистике, то можно увидеть, что с начала нулевых годов начинается рост коэффициента рождаемости, особенно заметный после 2006 года. Таким образом, по нашим данным, дети, рожденные в 2006-2008 годах, как раз и начинают постепенно выходить на рынок преимущественно в поисках подработки», – поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев. 

Молодые соискатели в Самарской области в основном публикуют резюме по профессиям продавцов, официантов/барменов, упаковщиков/комплектовщиков и курьеров. Наибольший прирост по новым резюме среди молодежи по итогам июня относительно мая заметен по позициям официантов/барменов (+72%) и продацов-консультантов (+43%).

Также средние зарплатные ожидания соискателей до 20 лет за год увеличились на 26% и составили 29 000 рублей.

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