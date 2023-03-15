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Колбасу и помидоры отечественных предпринимателей хотят пускать в торговые сети «по прописке»
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Колбасу и помидоры отечественных предпринимателей хотят пускать в торговые сети «по прописке»

15 марта 2023 22:05
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Парламентарии помогут российским производителям продавать продукцию благодаря здоровому протекционизму.

Чтобы попасть на полки сетевых магазинов, товар должен будет соответствовать ряду критериев: непременно быть российским, его производитель зарегистрирован в России и не находится под контролем иностранных лиц. Третье условие — российская принадлежность торгового знака. Такие поправки в закон о торговле депутаты от «Единой России» собираются внести в Госдуму этой весной. Они уже обсудили инициативу с промышленниками, которые пожаловались на нехватку мест для своих товаров в крупных гипермаркетах. 15 марта их претензии обсудят с руководством торговых сетей. Об этом «Парламентской газете» сообщила первый зампредседателя думского Комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

В 2022 году после введения санкций многие западные производители сами ушли с рынка, открыв вроде бы дорогу на прилавки российским конкурентам. Но проблемы с доступом в крупные торговые сети у отечественных предпринимателей все равно остались. Поэтому в «Единой России» и решили заняться здоровым протекционизмом.

Законопроект о «российских полках» коснется торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год. И не затронет малую и среднюю розницу, которые и так поддерживают отечественных производителей, а также монобрендовые магазины, уточнила Татьяна Буцкая.

По ее словам, законопроект предусматривает ряд обязательных условий. Во-первых, товар должен быть произведен в России. Во-вторых, производитель должен быть российским физическим или юридическим лицом, не находящимся под контролем иностранных лиц. И третье — торговый знак должен принадлежать россиянам.

Сейчас инициативу обсуждают со всеми заинтересованными сторонами. Первая встреча состоялась 3 марта с производителями непищевой продукции — парфюмерии, косметики, детских товаров, текстиля, обуви. А 13 марта единороссы пообщались с представителями пищевой промышленности.

«С продовольственными товарами ситуация лучше, чем с непродовольственными. Если смотреть на официальную статистику, по некоторым позициям мы закрываем практически сто процентов рынка. Поэтому мы должны дать возможность нашим российским производителям презентовать свой товар покупателю», — сказала Буцкая.

Но тут возникают сложности. Ведь многие иностранные корпорации из России не ушли, а, урезав бюджеты на рекламу, направили деньги на выкуп лучших полок в торговых сетях. И наши производители в буквальном смысле не могут найти себе место.

«В результате в прошлом году мы получили еще большее количество проданного товара иностранного производства. Ведь даже если наш покупатель видит рекламу нашего бренда по телевизору, потом приходит в магазин и все полки не наших брендов, он покупает что есть», — сказала депутат.

При этом в «Единой России» не собираются запрещать иностранную продукцию, которая полюбилась россиянам, но предлагают закрепить долю отечественных товаров на прилавках. «Чтобы страна процветала, отеческая, государственная поддержка наших производителей должна быть видна. Доля будет зависеть от развития конкретной отрасли. Те, которые готовы закрыть 90 процентов, — прекрасно. Те, которые готовы закрыть всего 5 процентов, столько и будут закрывать. Важно, что регулирующая роль в этом вопросе отведена Минпромторгу», — пояснила Буцкая.

Еще одну встречу законодатели планируют провести с руководством крупных торговых сетей 15 марта. Парламентарий не исключает, что весной законопроект может быть внесен в Госдуму. «Если не столкнемся с какими-то вопросами, которые потребуют дополнительных решений», — уточнила депутат.

Напомним, в январе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на Всероссийском совещании по вопросам импортозамещения заявил о необходимости законодательно закрепить минимальную долю отечественной продукции в сетевых продуктовых магазинах. Мера, по его словам, позволит популяризировать российских производителей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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