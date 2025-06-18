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Каждый второй самарец готов продать свое имущество, чтобы приобрести квартиру в Москве

18 июня 2025 09:38
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Каждый второй самарец готов продать свое имущество, чтобы приобрести квартиру в Москве

Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, готовы ли жители Самары продать имеющиеся активы, чтобы купить квартиру в Москве. 

Выяснилось, что почти каждый второй самарец (36,4%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице. Так, каждый шестой (16%) готов отказаться от личного автомобиля, а каждый седьмой (14%) - продать квартиру или загородную недвижимость по trade-in. Еще 19% были бы рады вложить свои активы в первоначальный взнос по ипотеке, но признались, что не имеют своего имущества. Категорически не готовы продавать свои активы 32,7% опрошенных. 

«Сегодня у покупателей жилья все чаще наблюдается запрос на квартирный trade-in. Таким образом можно быстро и выгодно купить новую квартиру с зачетом старого жилья:  как правило застройщики предоставляют дополнительную скидку в размере примерно 1–2% от стоимости квартиры. К тому же, девелоперы сегодня предлагают выгодные акционные предложения, которые можно комбинировать с программой trade-in: беспроцентная рассрочка без наценок, семейная ипотека без наценок, прямое снижение цен», - комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Опрошенные также рассказали, какую сумму были бы готовы потратить на квартиру в Москве. Почти каждый второй (40%) готов приобрести жилье в столице за 12-15 млн рублей, еще 40% опрошенных самарцев - за 15-20 млн рублей. Каждый пятый житель Самары (20%) планирует приобрести жилье в столице за сумму до 6 млн рублей. 

При этом 40% опрошенных ответили, что им было бы достаточно однокомнатной квартиры. Еще 40% готовы переехать в квартиру с четырьмя комнатами и более, а 20% рассчитывает приобрести трехкомнатную квартиру. 

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