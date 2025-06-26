Каждая шестая компания в России может снизить зарплаты сотрудников

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Одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные опроса компании "Актион Бухгалтерия".

Уточняется, что в исследовании приняли участие 526 бухгалтеров из российских компаний в сфере торговли, промышленности, строительства и транспортных перевозок.

Согласно результатам опроса, большинство компаний (56,7%) первыми начнут сокращать зарплату линейным сотрудникам, а 36,5% организаций урежут зарплаты топ-менеджерам.

При этом в 41,4% случаев компании объяснили планируемые сокращения падением выручки и последующей оптимизацией расходов. Вместе с тем в 17,7% случаев у работников падают объемы задач, что потенциально приводит к снижению оплаты их труда.

Ранее глава Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что россияне уже не считают зарплату в размере 60 тыс. рублей в месяц достойной, причем ни в Москве, ни в регионах. Экономика больших зарплат, которую создают в России, требует более высокой оплаты труда, подчеркнул Федоров.

Между тем эксперты полагают, что зарплаты россиян вырастут в 2025 году в среднем на 12% в номинальном выражении, а средняя зарплата превысит 105 тыс. рублей в месяц.