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Кабмин утвердил перечень программ для обязательной предустановки в 2024 году

2 августа 2023 13:35
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Кабмин утвердил перечень программ для обязательной предустановки в 2024 году

Правительство определилось со списком российских программ, обязательных для предустановки в 2024 году на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления. Перечень утвержден распоряжением Правительства. Документ есть в распоряжении "Российской газеты".

В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены видеосервисы и другие программы. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться.

В качестве поисковой системы, страной происхождения которой являются Российская Федерация или другие государства - члены Евразийского экономического союза, используемой по умолчанию, утверждена поисковая система Яндекс

Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в нашей стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

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