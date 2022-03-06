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Из России уходят крупные алкогольные производители. 3 марта о приостановке экспорта заявила компания Diageo, которой принадлежат бренды Guinness, Smirnoff, White Horse. Накануне об этом же сообщили крупнейшие производители пива из Чехии. Какие еще алкогольные напитки могут исчезнуть с прилавков и как санкции сказываются на ценах?

Список алкогольных брендов, заявивших об уходе из России, пополняется постоянно:

1 марта украинский производитель Nemiroff сообщил, что аннулирует лицензию на выпуск своей продукции в России;

2 марта об уходе объявили крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard;

3 марта экспорт в Россию и на Украину приостановила британская алкогольная компания Diageo (ей принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff).

Санкции вводят и на экспорт. 28 февраля Финляндия заявила, что останавливает продажу алкоголя из России. 2 марта агентство Reuters сообщило, что Норвегия запретит продажу алкоголя российского производства в своих магазинах. Также о приостановке продажи российской продукции объявила финская монопольная компания Alko. К ограничениям присоединились торговые сети в Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции и Литве. Кроме того, в шести штатах США полностью запретят продажу российской водки. Власти призвали ритейлеров отказаться от всех российских товаров.

На ассортименте в магазинах ситуация пока не сказалась. На прилавках есть и напитки из Бельгии, Чехии, Франции, Испании и продукция из Австралии, Чили, Новой Зеландии.

— Всё в наличии, проблем нет, — подтвердили консультанты «Красного&Белого».

В продуктовых сетях — аналогичная ситуация.

Заметные изменения мы можем обнаружить через пару недель

Первые изменения для самих сетей между тем уже начались. Закупочные цены на импортные напитки выросли из-за резкого скачка валютных курсов.

— Цены на некоторые позиции импортного алкоголя были пересмотрены дистрибьюторами из-за скачка курсов валют, — сообщила аналитик финансовой группы «Финам» Анна Буйлакова. — Также отмечается снижение корпоративных скидок, предоставляемых дистрибьюторами своим корпоративным клиентам, а в розничных сетях — отмена скидок и предложений на импортный алкоголь.

Есть и перебои с некоторыми поставками.

— Сообщается о приостановлении поставок из Латвии производителем Pernod Ricard, вероятно, из-за пробок на границе России и Латвии, — отметила Анна Буйлакова.

Данные о том, как меняется логистика доставок и планируется ли повышение цен, мы запросили в сетях «Красное&Белое» и «Мавт». Ответы на момент публикации материала не поступили, пишет 63.ру.