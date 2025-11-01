Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий

88

31 октября в Самаре под председательством главы города Ивана Носкова состоялось первое заседание Совета директоров промышленных предприятий. Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества, в том числе введение с 2026 года в областной столице новой награды – Почетного штандарта главы города Самара «Лучшее предприятие города».



В заседании приняли участие руководители наиболее крупных предприятий, в числе которых АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Самарский резервуарный завод», АО «Самарский металлургический завод», филиал «Молочный комбинат «Самаралакто», ООО «Газпром трансгаз Самара», ПАО «Гидроавтоматика», АО «Металлист-Самара», ООО Фирма «Нектар», ООО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».



«Промышленные предприятия – это основа экономического развития Самары, базис, на котором мы можем основывать будущее города. Поэтому считаю важным активное участие их руководителей в жизни города, в обсуждении общегородских задач и проектов. Отмечу, что промышленный комплекс в течение 9 месяцев текущего года демонстрирует устойчивый рост по всем основным показателям. Важно, что очень многие производства Самары являются наукоемкими, с большим потенциалом интенсивного развития. В целом работа Совета директоров будет направлена на укрепление позиций Самары как крупного промышленного центра», – отметил глава города.



Как доложила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова, объем отгруженной продукции собственного производства и услуг по крупным и средним предприятиям с января по август 2025 года составил 577,7 млрд рублей с темпом роста к соответствующему периоду 2024 года 107,6%. Почти четверть в общем объеме составляет металлургическое производство, 15% – производство пищевых продуктов, 10% – производство готовых металлических изделий, суммарно порядка 5% – производство автотранспортных средств, лекарственных средств, химических веществ и продуктов.



Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий на сегодняшний день составляет порядка 87,7 тысяч рублей, что на 12,2% выше, чем в среднем по Самарской области.



На заседании с руководителями промышленных предприятий обсудили проект положения о новой награде – Почетном штандарте главы городского округа Самара и конкурсе на лучшее предприятие в городе. Впервые она будет вручена предприятиям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города, в 2026 году по итогам текущего года.



В заключении Иван Носков пригласил представителей промышленности принять участие в бизнес-миссии, с которой делегация Самары отправится в Нижегородскую область в конце ноября. Помимо биржи контактов в формате b2b-переговоров с представителями предприятий, расположенных в Нижнем Новгороде и Дзержинске, запланировано посещение крупных промышленных предприятий и особой экономической зоны «Кулибин».

Фото: пресс-служба администрации Самары