Я нашел ошибку
Главные новости:
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
0.48
EUR 93.39
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий

1 ноября 2025 11:42
88
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

31 октября в Самаре под председательством главы города Ивана Носкова состоялось первое заседание Совета директоров промышленных предприятий. Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества, в том числе введение с 2026 года в областной столице новой награды – Почетного штандарта главы города Самара «Лучшее предприятие города».

В заседании приняли участие руководители наиболее крупных предприятий, в числе которых АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Самарский резервуарный завод», АО «Самарский металлургический завод», филиал «Молочный комбинат «Самаралакто», ООО «Газпром трансгаз Самара», ПАО «Гидроавтоматика», АО «Металлист-Самара», ООО Фирма «Нектар», ООО Парфюмерно-косметическая компания «Весна».

«Промышленные предприятия – это основа экономического развития Самары, базис, на котором мы можем основывать будущее города. Поэтому считаю важным активное участие их руководителей в жизни города, в обсуждении общегородских задач и проектов. Отмечу, что промышленный комплекс в течение 9 месяцев текущего года демонстрирует устойчивый рост по всем основным показателям. Важно, что очень многие производства Самары являются наукоемкими, с большим потенциалом интенсивного развития. В целом работа Совета директоров будет направлена на укрепление позиций Самары как крупного промышленного центра», – отметил глава города. 

Как доложила первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова, объем отгруженной продукции собственного производства и услуг по крупным и средним предприятиям с января по август 2025 года составил 577,7 млрд рублей с темпом роста к соответствующему периоду 2024 года 107,6%. Почти четверть в общем объеме составляет металлургическое производство, 15% – производство пищевых продуктов, 10% – производство готовых металлических изделий, суммарно порядка 5% – производство автотранспортных средств, лекарственных средств, химических веществ и продуктов. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий на сегодняшний день составляет порядка 87,7 тысяч рублей, что на 12,2% выше, чем в среднем по Самарской области. 

На заседании с руководителями промышленных предприятий обсудили проект положения о новой награде – Почетном штандарте главы городского округа Самара и конкурсе на лучшее предприятие в городе. Впервые она будет вручена предприятиям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие города, в 2026 году по итогам текущего года. 

В заключении Иван Носков пригласил представителей промышленности принять участие в бизнес-миссии, с которой делегация Самары отправится в Нижегородскую область в конце ноября. Помимо биржи контактов в формате b2b-переговоров с представителями предприятий, расположенных в Нижнем Новгороде и Дзержинске, запланировано посещение крупных промышленных предприятий и особой экономической зоны «Кулибин».

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
01 ноября 2025, 11:23
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства. Общество
76
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
01 ноября 2025, 11:12
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил. Общество
35
Всего над территорией страны – 98.
01 ноября 2025, 10:28
Над регионом ночью 1 ноября сбили 12 вражеских БПЛА
Всего над территорией страны – 98. Общество
107
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
309
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
532
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
555
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
487
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
934
Весь список