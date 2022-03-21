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Итоги работы делегации Самарской области на международной выставке MITT

21 марта 2022 15:08
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Развитие туристического потенциала Самарского региона в условиях увеличивающегося санкционного давления – становится приоритетной работой.

17 марта 2022 года состоялось закрытие международной туристической выставки (MITT), на которой представители делегации Самарской области презентовали туристические возможности региона. В состав делегации вошли представители регионального туристско-информационного центра, муниципальных образований Самарской области, гостиниц и загородных комплексов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущие туроператоры Самарской губернии. Делегацию возглавил заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Акцент на поездки внутри страны все активнее поддерживается на государственном уровне и все больше отражается в бизнес-реалиях. Так, в России стартовал очередной этап кешбэка, стимулирующего россиян на путешествия по России, а президент Российской Федерации Владимир Путин поручил максимально ускорить реализацию туристического нацпроекта, который предполагает льготные кредиты на строительство туристической инфраструктуры и другие меры поддержки. Развитие туристического потенциала Самарского региона в условиях увеличивающегося санкционного давления – становится приоритетной работой. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма.

Так, за время работы выставки MITT cтенд региона посетила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. С федеральными коллегами руководитель регионального департамента туризма обсудил проведенную работу по продвижению брендового маршрута «Жигулевские выходные», а также рассказал о реализации школьных поездок и взаимодействии с другими регионами по обмену детскими туристическими потоками в рамках программы «социального заказа». Напомним, «Жигулевские выходные» – это самарский туристический маршрут, который в 2020 году он был одобрен Ростуризмом и признан национальным маршрутом по Самарской области.

Также в рамках MITT состоялось подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС с целью дальнейшего сотрудничества в сфере решения аналитических задач для развития туризма на территории Самарской области. «Подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма между министерством культуры Самарской области, Сбербанком и картографическим сервисом 2ГИС закрепляет наши намерения в реализации целого ряда проектов по цифровизации отрасли туризма с использованием сервисов навигации экосистемы Сбера. В настоящее время мы реализуем проект по созданию специального «туристического слоя» Самарской области на платформе 2ГИС, который будет полноценно доступен уже в ближайшее время. Сегодня это крайне актуально, ведь доля самостоятельных путешественников будет увеличиваться в первую очередь внутри страны», – рассказал заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Еще одним значимым мероприятием в рамках деловой программы MITT стал круглый стол «Инновационный образовательно-туристический проект «Город открытий». В ходе открытой дискуссии эксперты обсудили образовательный туризм как способ развития профессиональных навыков школьников и молодежи, обозначили перспективы и трудности формирования предложений в сфере детского и молодежного туризма, а также возможности туризма как способа погружения в образовательную среду.

 «Особенностью выставки MITT стало меньшее количество иностранных участников, однако, мы увидели интерес и стороны зарубежных партнеров из стран СНГ, которые рассматривают Самарскую область, как туристическое направление для жителей своих стран. Насыщенная деловая программа выставки MITT позволила узнать участникам от Самарской области о последних тенденциях в развитии отрасли, пройти обучение в рамках направлений MITT Академии, а для департамента туризма, как органа государственной власти, состоялось российское совещание, на котором мы смогли получить самую актуальную информацию о статусах мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – резюмировал Артур Абдрашитов.

 

Фото:   правительство СО

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