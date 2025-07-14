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Итоги рабочего визита на производство "Пегас-Агро"-Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Лут

14 июля 2025 12:48
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Итоги рабочего визита на производство "Пегас-Агро"-Министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксаны Николаевны Лут

12 июля, в ходе рабочего визита в Самарскую область, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Николаевна Лут посетила завод «Пегас-Агро».
 

Сопровождали Министра сельского хозяйства Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев, директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Роман Владимирович Некрасов, министр промышленности и торговли Самарской области Денис Реомальдович Гурков, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Петрович Попов.

Генеральный директор «Пегас-Агро» Светлана Анатольевна Линник провела экскурсию по заводу, где производятся инновационные машины серии «Туман», предназначенные для внесения удобрений и защиты растений, обеспечивая агрономам новые инструменты для повышения урожайности.
В рамках производственной экскурсии гостям предоставилась уникальная возможность ознакомиться с полным спектром технологических процессов, реализуемых на предприятии. Это позволило получить детальное представление о производстве высококачественной техники под брендом «Туман». Гости стали свидетелями того, как инновации и современные методы управления трансформируют традиционные производственные подходы.

Кроме того, на экскурсии была представлена развернутая информация о текущих инвестиционных проектах, ориентированных на роботизацию производственных процессов. Это включает в себя как внедрение автоматизированных систем, так и использование интеллектуальных технологий, что значительно повышает эффективность и сокращает издержки.

Помимо производственных процессов, компания «Пегас-Агро» активно внедряет цифровизацию в аграрный сектор, что создает новые возможности для эффективного управления в сельском хозяйстве. Цифровые технологии, такие как автоматизация, аналитика больших данных и системы управления, обеспечивают возможность оптимизации всех этапов производства в сельском хозяйстве.
После производственной экскурсии на предприятии «Пегас-Агро» состоялось награждение федеральными наградами лучших работников аграрной отрасли Самарской области.
 

Официальное мероприятие завершилось нестандартным динамическим показом всей линейки техники под брендом «Туман». Данное выступление наглядно проиллюстировало основные технические характеристики, которые отличают технику «Туман». Особое внимание было уделено экономической целесообразности владения техникой «Туман», которая способна существенно снизить производственные издержки. В современных условиях, когда эффективность становится ключевым фактором, этот аспект приобретает особое значение.

Кроме того, стоимость обработки одного гектара земли с помощью техники «Туман» значительно ниже, чем другие способы обработки. Такая экономия делает технику «Туман» привлекательным выбором как для индивидуальных фермеров, так и для крупных агрохолдингов, стремящихся оптимизировать свои затраты и повысить общую конкурентоспособность. Сочетание высокой эффективности, низкой стоимости и надежности оборудования выводит технику «Туман» на новый уровень, что особенно актуально в условиях постоянных изменений на аграрном рынке.
Посещение завода "Пегас-Агро" гостями такого уровня вдохновляет и задает четкий вектор для дальнейшего развития предприятия.

Пресс-служба «Пегас-Агро».

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