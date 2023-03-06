Исследование показало доступность бензина для жителей регионов России

54

Больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, свидетельствует исследование РИА Новости. Меньше всего топлива могут приобрести жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии.



СНИЖЕНИЕ ЦЕН



Согласно исследованию, в 2022 году и начале 2023 года в России цены на бензин были стабильными с тенденцией к снижению. В марте-июне 2022 года цена автомобильного топлива ежемесячно снижалась, а в июле, октябре и декабре рост цен был нулевым, отмечают эксперты. К январю 2023 года бензин марки АИ-92 в целом по стране за весь год подешевел по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.



В первый месяц 2023 года цена бензина марки АИ-92 снова немного снизилась. Эксперты отмечают, что снижение цен в РФ произошло даже несмотря на резкое удорожание сырья и беспрецедентный рост цен на бензин в большинстве стран мира. Такая динамика цен в России обусловлена переизбытком нефтепродуктов на внутреннем рынке из-за сокращения экспорта вследствие санкций и на фоне роста производства бензина, считают аналитики.



Цены на топливо в регионах по-прежнему существенно различаются, отмечают аналитики. В январе 2023 года средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 41,88 рубля за литр до 63 рублей (при общероссийском уровне 47,18 рубля за литр). При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, поясняют аналитики. Эксперты считают, что в последнее время наблюдается тенденция к росту заработной платы, которая ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.





ЛИДЕРЫ ПО ДОСТУПНОСТИ ТОПЛИВА



Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1166 литров. В Чукотском автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Ненецком автономном округе, Магаданской и Сахалинской областях, Камчатском крае и Санкт-Петербурге жители могут купить более 1,5 тысяч литров в месяц.



В 16 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,5 тысяч литров бензина АИ-92. Меньше 700 литров топлива в месяц могут купить жители восьми регионов. К ним относятся: Ивановская область (665 литров), Северная Осетия (654 литра), Калмыкия (654 литра), Дагестан (646 литров), Карачаево-Черкесия (640 литров), Кабардино-Балкария (620 литров), Чечня (597 литров) и Ингушетия (586 литров). При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ, расположенных в конце списка, объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названных регионов близки к среднероссийским или даже ниже, сколько низкими зарплатами, отмечают эксперты.



РАЗНИЦА В 20 РУБЛЕЙ



Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 41,88 рубля за литр бензина марки АИ-92 в ЯНАО до 63 рублей за литр на Чукотке. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что авторы исследования объясняют высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность выше из-за высоких зарплат. Бензин марки АИ-92 в июне 2022 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, и во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1 тысячи литров бензина. Почти все они входят в первую десятку по доступности топлива, за исключением Якутии, которая занимает 11 место.



Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2023 года зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе - 41,88 рубля за литр. Еще в восьми регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в январе 2023 года была ниже 45 рублей за литр. Это Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кемеровская и Курганская области, Алтайский край, Республика Коми, Омская и Томская области.



Эксперты РИА Новости полагают, что 2023 году цены на бензин увеличатся, но, учитывая ожидаемое снижение экспорта нефтепродуктов и их избыток на внутреннем рынке, рост цен будет ниже и инфляции, то есть менее 6%.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.