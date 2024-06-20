Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

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Для инвесторов появился еще один ресурс, благодаря которому можно быстро и удобно ознакомиться с перечнем инвестиционных площадок.

Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.



На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП. Среди них – инвестплощадки Самарской области.



Сейчас на карте региона размещено 98 земельных участков, 23 здания и помещения, а также инвестиционные площадки с преференциальными режимами: особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего развития «Тольятти» и «Чапаевск», а также сеть индустриальных и логистических парков.

Для удобства инвесторов в разделе региона содержится актуальная информация о показателях развития экономики, мерах господдержки, тарифах на энергоресурсы, налоговых ставках и др.



«Инвестиционная карта – дополнительный инструмент работы с бизнесом. Ресурс поможет предпринимателям и инвесторам ознакомиться с перечнем инвестплощадок и земельных участков Самарской области, с мерами господдержки и преференциальными режимами, действующими в регионе для быстрого запуска новых проектов», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Пользователи сервиса смогут сразу связаться с представителями Агентства по привлечению инвестиций, созданного специально для того, чтобы в режиме «одного окна» консультировать, помогать и сопровождать инвестиционные проекты.



Предприниматели также могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.



Информация, опубликованная на карте, будет постоянно актуализироваться и обновляться. Федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.