Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов
XIII фестиваль «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля 2024 года в Арзамасе
XIII фестиваль «Арзамасские купола» пройдет с 28 по 30 июля 2024 года в Арзамасе
В Самаре из-за велосипедных соревнований временно ограничат движение
В Самаре из-за велосипедных соревнований временно ограничат движение
В Самаре на Троицкую субботу запустят автобусы до кладбищ
В Самаре на Троицкую субботу запустят автобусы до кладбищ
Соавторами всероссийского форума «iВолга» станут дети со всей России
Соавторами всероссийского форума «iВолга» станут дети со всей России
В Саратовской области продолжается работа спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"
В Саратовской области продолжается работа спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"
34% самарцев относят себя к «жаворонкам»
34% самарцев относят себя к «жаворонкам»
Дорога в поселок Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов
Дорога в поселок Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.63
-4.41
EUR 89.09
-4.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
В Самаре пройдет форум «Библиотека – ресурсный центр волонтёрского движения»
Самарским лицеистам огнеборцы продемонстрировали современную пожарную технику 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

20 июня 2024 09:58
153
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России


Для инвесторов появился еще один ресурс, благодаря которому можно быстро и удобно ознакомиться с перечнем инвестиционных площадок.
Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России https://invest.gov.ru. Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП. Среди них – инвестплощадки Самарской области.

Сейчас на карте региона размещено 98 земельных участков, 23 здания и помещения, а также инвестиционные площадки с преференциальными режимами: особая экономическая зона «Тольятти», территории опережающего развития «Тольятти» и «Чапаевск», а также сеть индустриальных и логистических парков.
Для удобства инвесторов в разделе региона содержится актуальная информация о показателях развития экономики, мерах господдержки, тарифах на энергоресурсы, налоговых ставках и др.

«Инвестиционная карта – дополнительный инструмент работы с бизнесом. Ресурс поможет предпринимателям и инвесторам ознакомиться с перечнем инвестплощадок и земельных участков Самарской области, с мерами господдержки и преференциальными режимами, действующими в регионе для быстрого запуска новых проектов», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пользователи сервиса смогут сразу связаться с представителями Агентства по привлечению инвестиций, созданного специально для того, чтобы в режиме «одного окна» консультировать, помогать и сопровождать инвестиционные проекты.

Предприниматели также могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.

Информация, опубликованная на карте, будет постоянно актуализироваться и обновляться. Федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024, 15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций. Общество
338
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024, 16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
Участников мероприятия поприветствовал Президент России Владимир Путин. Общество
879
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
18 июня 2024, 11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
Сегодня в регионе действуют три государственных индустриальных парка – «Преображенка», «Чапаевск» и «Тольятти» и два логистических –... Экономика
371
В центре внимания
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
149
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
337
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
872
В
18 июня 2024  11:16
В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций
370
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
17 июня 2024  19:40
В Самарской области создадут министерство науки и высшего образования
627
Весь список