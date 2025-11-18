Я нашел ошибку
Главные новости:
С места ДТП 7-летняя девочка госпитализирована.
В Самаре мужчина на Chevrolet Aveo сбил девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет по переходу
Депутат также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.
Депутат Брянской облдумы предложил ввести выплаты за вступление в брак и за развод
Им стало прилагательное «парасоциальный».
Кембриджский словарь назвал слово 2025 года
Россияне стали чаще искать услуги эвакуатора осенью
Россияне осенью стали чаще искать услуги эвакуатора
Разработаны законопроекты в целях недопущения ситуаций, связанных с отказом во въезде несовершеннолетних граждан России в некоторые зарубежные страны.
Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует
Глава региона напомнил, как важна память о подвигах, ставших частью истории, и о людях, ковавших славу тогда Куйбышевской, а сейчас Самарской области.
Вячеслав Федорищев отметил наградами отличившихся жителей Самарской области
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
Почему нельзя принимать антибиотики без назначения врача.
Эксперт: "Вирусные заболевания, в том числе ОРВИ и грипп, не требуют антибактериальной терапии"
«Инвестиции и тренды 2026»: в регионе прошел инвестиционный форум 

18 ноября 2025 16:57
158
В формате открытого диалога участники события получили ответы на вопросы о развитии бизнеса в Самарской области, ключевых отраслях, в которых развиваются инвестиционные проекты, возможностях для бизнеса в регионе и мерах господдержки.

Событие объединило более 700 участников: экспертов финансового рынка, представителей бизнес-сообщества и государственных структур для обсуждения ключевых трендов будущего года. Организатором конференции стала компания «Финам». От областного Правительства и губернатора Вячеслава Федорищева участников форума поприветствовал зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

«На мой взгляд, подобного рода мероприятия являются максимально эффективными как для самих участников, так и для экономики Самарской области. Живое общение, насыщенная программа, обмен опытом и рабочими инструментами - уверен, что участники форума провели время с пользой. Наш регион заинтересован в частных инвестициях: мы создаем для бизнеса необходимые условия, сопровождаем на всех этапах реализации проектов и всегда открыты к диалогу», - подчеркнул Павел Финк.

В формате открытого диалога участники события получили ответы на вопросы о развитии бизнеса в Самарской области, ключевых отраслях, в которых развиваются инвестиционные проекты, возможностях для бизнеса в регионе и мерах господдержки.

«Безусловно, очень позитивно то, что руководство обращает внимание на частных инвесторов, их интересы на развитие бизнеса, на привлечение капитала. Я надеюсь на развитие долгосрочных партнерских отношений с Самарской областью», – отметил президент компании «Финам» Владислав Кочетков.

Конференция посвящена детальному разбору главных трендов - возможностям инвесторов на российском рынке, глобальным инвестициям за рубежом, ИИ-решениям для анализа и торговли.

«В Самарской области налажено уникальное взаимодействия бизнеса и власти, потому что нас действительно поддерживают, идут нам навстречу. Благодарим Правительство Самарской области за их взаимодействие, поддержку и, конечно же, развитие предпринимателей региона», – сказала руководитель бизнес-сообщества «Топ-менеджер, создающий будущее. Волга» Наталия Медведева.

В одной из секций форума, посвященной перспективам развития бизнеса в регионе, выступил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. В формате открытого диалога, совместно с лидерами ведущих бизнес-объединений, обсуждались меры господдержки и ключевые отрасли для реализации инвестиционных проектов. Особое внимание участники уделили фармацевтике, биотехнологиям, беспилотной авиации, а также машиностроению и туризму. 

«Мы выстраиваем работу по принципу «одного окна» и готовы «подхватить» инвестора на любом этапе — от первоначальной идеи до запуска предприятия на территории региона, — отметил Иван Манаев. — Инвесторам мы помогаем преодолевать административные барьеры, подбирать меры поддержки и делаем все, чтобы укрепить позиции Самарской области как одного из ключевых экономических центров России».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

