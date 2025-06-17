Индексация цен на газ приведет к увеличению стоимости электроэнергии на 3%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Такая возможность скоро появится и у пользователей сервиса в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени.
Билайн начал продажу сим-карт в Самокате
Жители трёх посёлков Большечерниговского района будут получать медицинскую помощь в новом ФАПе.
В посёлке Исток Большечерниговского района возводят новый фельдшерско-акушерский пункт
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
«Крылья Советов» обновили тренерский штаб
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
В Самарской области стартовал всероссийский фестиваль детского дворового и пляжного волейбола
жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»!
Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсе «Профи среди любителей»
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
Попытка скрыться через забор: в Самаре искали нелегалов на овощной базе
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула.
Сразу три нарушения валютного законодательства выявили самарские таможенники на рейсе из Стамбула
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.51
-0.49
EUR 90.94
0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
17 июня самарский зоопарк приглашает на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Индексация цен на газ приведет к увеличению стоимости электроэнергии на 3%

17 июня 2025 11:04
134
Индексация цен на газ приведет к увеличению стоимости электроэнергии на 3%

Цены на электроэнергию в России могут вырасти до 3% ежегодно из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%. Об этом сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, стоимость тепла увеличится на 1,2% в год, а платежи за электроэнергию для потребителей возрастут на 40–45 миллиардов рублей.

«Планируемая индексация цен на газ для промышленности на 10% дважды в год может привести к росту цен на электроэнергию до 3%, а на тепло — до 1,2% ежегодно... Это увеличит платежи за электроэнергию на 40–45 миллиардов рублей в год...», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минэнерго.

В качестве обоснования инициативы «Газпром» предложил ввести сезонный коэффициент 1,1 к тарифам в первом и четвертом кварталах. Это, по мнению компании, позволит компенсировать финансовые потери от снижения экспорта и затрат, связанных с хранением газа. Минэнерго поддержало идею, однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не сформировала свою официальную позицию.

Совет производителей энергии отмечает, что фактический рост тарифов может оказаться выше прогнозируемого Минэнерго, а теплоснабжающие организации рискуют столкнуться с более существенными финансовыми трудностями. В частности, представители Совета предупреждают: с 2026 года тарифы на тепло для населения могут дополнительно увеличиться сразу на 20%, пишет Ура.ру.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
17 июня 2025  12:37
«День молодёжи-2025» объединит тысячи жителей Самарской области
136
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
17 июня 2025  12:09
17 июня местами в Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
150
Назначен гендиректор АО «РКЦ
16 июня 2025  13:32
Назначен гендиректор АО «РКЦ "Прогресс"»
420
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
15 июня 2025  12:37
Вячеслав Федорищев поздравил медицинских работников Самарской области с профессиональным праздником
1252
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
15 июня 2025  11:20
Наконец прохладно: в Самарской области ожидают сильный дождь
419
Весь список