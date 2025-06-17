Индексация цен на газ приведет к увеличению стоимости электроэнергии на 3%

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Цены на электроэнергию в России могут вырасти до 3% ежегодно из-за предложенной «Газпромом» двукратной индексации цен на газ для промышленности на 10%. Об этом сообщили в Минэнерго. По данным ведомства, стоимость тепла увеличится на 1,2% в год, а платежи за электроэнергию для потребителей возрастут на 40–45 миллиардов рублей.

«Планируемая индексация цен на газ для промышленности на 10% дважды в год может привести к росту цен на электроэнергию до 3%, а на тепло — до 1,2% ежегодно... Это увеличит платежи за электроэнергию на 40–45 миллиардов рублей в год...», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минэнерго.

В качестве обоснования инициативы «Газпром» предложил ввести сезонный коэффициент 1,1 к тарифам в первом и четвертом кварталах. Это, по мнению компании, позволит компенсировать финансовые потери от снижения экспорта и затрат, связанных с хранением газа. Минэнерго поддержало идею, однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не сформировала свою официальную позицию.

Совет производителей энергии отмечает, что фактический рост тарифов может оказаться выше прогнозируемого Минэнерго, а теплоснабжающие организации рискуют столкнуться с более существенными финансовыми трудностями. В частности, представители Совета предупреждают: с 2026 года тарифы на тепло для населения могут дополнительно увеличиться сразу на 20%, пишет Ура.ру.