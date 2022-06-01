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Индексация пенсий на 10 % затронет как пенсии по старости, так и социальные пенсии: по инвалидности или по потере кормильца. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Там подчёркивается, что повышение выплат коснётся более, чем 35 миллионов россиян.

В среднем пенсии неработающих граждан увеличатся до 19 360 рублей, отметили в министерстве.

Напомним, закон о повышении ряда выплат на 10% вступил в силу с сегодняшнего дня. Повышенные пенсии начнут поступать на карты уже с 3 июня. При этом перерасчёт произойдет автоматически – никаких заявлений подавать не нужно.

Также на 10% поднимут прожиточный минимум. Он составит почти 14 тысяч рублей. Вырастет и часть социальных пособий, которые рассчитываются исходя из уровня прожиточного минимума. Их получают порядка 15 миллионов человек. 10-процентное повышение коснётся и МРОТ; он превысит 15 тысяч рублей в месяц. Это позволит увеличить зарплаты примерно четырем миллионам россиян, передает Радио Маяк.