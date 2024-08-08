Индекс промышленного производства в Самарской области за 6 месяцев 2024 года составил 110,7%

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Предварительные итоги были озвучены на отчетно-выборном собрание ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Оно состоялось в четверг, 8 августа в Тольятти на площадке ПАО «КуйбышевАзот». В заседании принял участие врио губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ при Президенте РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Ассоциация в партнерстве с Правительством Самарской области активно помогает решать задачи по модернизации производства, внедрению новейших научных технологий, по повышению конкурентоспособности предприятий региона, укреплению их позиций на внутреннем и международном рынках. Такое взаимодействие уже приводит к конкретным результатам.

По данным регионального минпромторга за первые шесть месяцев текущего года индекс промышленного производства составил 110,7%, что на 6% выше общероссийского показателя. Положительную динамику демонстрируют такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, автомобилестроение, химия, готовые металлические, резиновые и пластмассовые изделия, электрообрудование, производство машинообрудования.

Промышленные предприятия Самарской области активно пользуются мерами государственной поддержки, в том числе налоговыми льготами, субсидиями федерального и регионального бюджетов. Так, федеральным и региональным Фондами развития промышленности с 2015 года всего было профинансировано 87 инвестиционных проектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Кроме того, компаниям региона оказывается содействие во внедрении инструментов бережливого производства.

«Сейчас оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации, Самарской области работает на пределе своих возможностей и даже больше, чтобы обеспечивать своей продукцией нашу российскую армию, поэтому здесь важно, чтобы трудовые коллективы, каждый, кто трудится, знал, что его права защищены, знал, что в этой сложной опережающей работе всегда будет поддержка от предприятия – финансовая и нефинансовая, что иногда даже более важно. И здесь правительство Самарской области готово сделать многое, чтобы расширять возможности для наших трудовых коллективов», – отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что сейчас формируется программа развития Самарской области на ближайшие годы. В ее основе заложено основные направления социально-экономического роста. Значительный раздел посвящен промышленности. «В программе социально-экономического развития на ближайшие пять лет мы заложили меры поддержки предприятий, в том числе федеральные. Я лично и моя команда сейчас работаем с тем, чтобы работы было еще больше. Это касается существующих производств и их развития. Нам необходимо инвестировать в модернизацию и достаточно много – с тем, чтобы наши производства были самыми высокотехнологичными, высокопроизводительными», – обозначил приоритеты Вячеслав Федорищев.

Накануне собрания руководитель региона, являясь председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» при Президенте страны, на совещании с членами федерального Правительства доложил Владимиру Путину предложения, которые были сформированы на основе реальных потребностей предприятий не только Самарской области, но и других субъектов. «Докладывал о том, что сейчас среди основных направлений – вливание инвестиционного капитала для того, чтобы предприятия модернизировались, а также создание и расширение новых производств. В Самарской области – потенциал большой», – уверен Вячеслав Федорищев. Он добавил, что практически у каждой компании есть инвестиционные программы. По его мнению, в рамках их реализации необходимо создавать производственные кооперации, наращивая объемы выпускаемой продукции. Необходимо усилить работу по импортозамещению, развитию собственных технологий и подготовке квалифицированных кадров.

Президент ассоциации «Союз работодателей Самарской области», генеральный директор АО «Авиакор-авиационный завод» Алексей Гусев напомнил, что в состав Ассоциации на сегодняшний день входит 122 стратегические системообразующие предприятия регионального и федерального уровня, а также компании малого и среднего бизнеса, научные, образовательные учреждения с общим количеством работающих около 200 тысяч человек. Союз работодателей с момента своего образования – с 1996 года – объединяет представителей ведущих отраслей экономики.

На общих собраниях и встречах членов Союза работодателей рассматриваются и решаются актуальные для бизнеса вопросы. «В настоящее время наиболее острыми являются: кадровый дефицит; внесение изменений в действующее законодательство, регулирующее вопросы начисления и взимания платы за сброс сточных вод, поддержка участников СВО и членов их семей, поддержка новых регионов», – добавил президент ассоциации.

Вячеслав Федорищев попросил руководителей региональных предприятий активно вносить предложения в сфере промышленности для их внедрения на федеральном уровне. «Самое главное – у нас с вами есть возможность доводить до руководства страны наши предложения по промышленной политике, – отметил глава региона. – Нам с вами доверили вместе предлагать, обобщать мнение других субъектов, предприятий о том, что нужно дополнять, изменять в промышленной политике страны. Первый вице-премьер, министры, замруководителя Администрации Президента – все очень внимательно относятся к предложениям комиссии Госсовета при Президенте, я это знаю точно».

Фото: пресс-служба правительства самарской области