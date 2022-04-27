Импортозамещение: Кондитерская фабрика «СладПром» в селе Новый Буян наращивает объемы производства

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Кондитерские производства в Самарской области продолжают работать, расширяя ассортимент своей продукции, создавая новые рабочие места и строят планы по освоению внешних рынков.



Кондитерская фабрика «СладПром», расположенная в селе Новый Буян Красноярского района, уже более 20 лет выпускает изделия под торговой маркой «Сладкодаров». Сначала это был небольшой цех по производству овсяного печенья, который выпускал несколько наименований продукции. С ростом спроса развивалась и сама фабрика. Сегодня предприятие выпускает более 100 наименований сахарного, овсяного печенья и зефира, а также входит в тройку лидеров по производству овсяного печенья в России.



В составе продукции, в основном, отечественные ингредиенты: муку закупают у региональных поставщиков, овсяные хлопья везут с Алтая. Некоторые ингредиенты, которые закупались за рубежом, уже практически полностью заменили российские производители.

Что касается оборудования, то на фабрике оно, в основном, отечественного происхождения: печи, конвейерные линии. Нет опасений и по поводу иностранных машин – возможные поломки комплектующих способны устранить региональные производители запчастей.



«Многие предприятия нашего региона успешно адаптировались к изменившимся условиям рынка: перестроили свою работу с поставщиками, начали взаимодействовать с зарубежными партнерами из дружественных стран, строить планы по дальнейшему развитию и, в том числе, созданию новых рабочих мест, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для дополнительной поддержки бизнеса Правительство страны сегодня утверждает целый перечень финансовых, налоговых, регуляторных инструментов, регион дополняет этот список своими антикризисными мерами. Все это направлено на сохранение стабильной работы наших производителей и их уверенного движения вперед».



Как считает директор ООО «СладПром» Татьяна Зацарицына, миссия предприятия – дарить людям радость и сладкие моменты жизни. И их ждут по всей стране: кондитерские изделия из Самарской области покупают и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке. Есть ценители и в других странах – «СладПром» экспортирует продукцию в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Вьетнам.



Всего в месяц здесь производят 1000 тонн различных десертов. В планах – расширение производства, внедрение новых видов овсяного печенья.



«В связи с последними событиями мы не останавливаем свое производство, продолжаем работать. Люди не перестали пить чай с печеньем, и мы остаемся востребованными, несмотря ни на какие вызовы рынка», - подчеркнула Татьяна Зацарицына.

На предприятии сегодня работают 150 человек, жители села и соседних населенных пунктов. В связи с растущим спросом на продукцию фабрики и планами по наращиванию объемов производства здесь требуются дополнительные рабочие руки. Сейчас на фабрике открыты вакансии операторов линий, укладчиков и упаковщиков.

Фото: правительство СО