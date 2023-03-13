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IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

13 марта 2023 09:54
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IKEA разрешили ввозить по параллельному импорту

IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel, включены в перечень товаров параллельного импорта. С соответствующим приказом Минпромторга ознакомились «Известия».

Помимо этих брендов, в него попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

Быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger, считает источник «Известий» в одном из маркетплейсов. Товары бренда поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу, отмечает он.

Другие новые марки одежды и парфюмерии из списка появятся в РФ ориентировочно в середине лета — закупки по ним уже готовятся, уточнил собеседник «Известий». По его прогнозу, техника, игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже в конце мая — начале июня.

Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали «Известиям» в ведомстве.

Вместо конкретных марок в нем начнут указывать правообладателей. Пока это предложение обсуждают, добавили в министерстве.

Как пояснили «Известиям» участники рынка, сейчас список выглядит так: ведомство указывает группу товаров, затем конкретные марки, которые можно ввозить по параллельным каналам, либо наоборот следует из них исключить. При новом подходе из документа исчезнут конкретные бренды — вместо них появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками. Это упростит администрирование нормы такого импорта, считают в Минпромтоге.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает такой подход логичным. У того или иного производителя может быть не один, а несколько брендов, официальный ввоз которых в РФ прекратился. Если вместо каждой конкретной марки указывать название вендора, это упростит работу Минпромторга, таможни и самих импортеров — исчезнет путаница с тем, какие товары той или иной компании можно поставлять, а какие нет, считает эксперт.

Идея с введением в перечень правообладателей вполне логична — такое изменение позволит импортерам расширить ассортимент ввозимых в РФ товаров, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Ведь у одной компании под разными брендами могут выпускаться, по сути, одна и та же продукция, объясняет он.

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