Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»

Самарская область стала одним из 25 регионов-участников программы, которую проводит Агентство стратегических инициатив. Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах. Эксперты рассмотрели материалы, представленные 65 регионами страны, и выбрали 25 наиболее подготовленных территорий для приема иностранных туристов.

«Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Уже 25 августа начинается образовательный этап программы региональных команд. Регионы будут создавать новые туристические маршруты совместно с ведущими специалистами индустрии международного туризма.

Итоги подведут в ноябре в Москве, где определят 10 лучших регионов. Победители получат масштабную поддержку: участие в крупнейших международных туристических выставках, рекламу под брендом Discover Russia, привлечение ведущих экспертов и блогеров, а также продвижение на ключевых целевых рынках и другие меры.

Финалистов ждет участие в проекте «Знаток России» и медиапрограмме «Невероятные приключения иностранцев в России» при поддержке Россотрудничества. Зарубежные блогеры, лидеры мнений и туроператоры протестируют маршруты и интегрируют их в международные предложения.

«Мы гордимся тем, что Самарская область стала частью федеральной программы «Открой твою Россию». Это признание наших усилий и возможностей региона привлечь внимание, в том числе и зарубежных гостей. Благодаря участию в программе мы сможем разработать новые уникальные маршруты, ориентированные на иностранных туристов, продемонстрировать наши культурные богатства и природные достопримечательности, волжскую кухню и событийные мероприятия», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области