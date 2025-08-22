Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»

Я нашел ошибку
Местами усиление южного ветра порывы 15-18 м/с.
23 августа в регионе ожидается жара +30 +32 С
Главным событием праздника стало торжественное поднятие государственного флага на 12-метровый флагшток, установленный на кольце ул. Осетинской микрорайона Волгарь. 
Праздничные мероприятия прошли в Куйбышевском районе Самары
Спортивные снаряды здесь могут быть оснащены qr-кодами, при переходе по которым занимающиеся смогут получить полезную информацию и советы по технике выполнения упражнений.
Необычная спортплощадка появится на территории кинельской школы № 9 
Регулярное проведение Градсовета по пулу проектов - это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.
Градостроительный совет Самарской области одобрил реализацию трех проектов комплексного развития жилой застройки
В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделяла качеству проработки архитектурных и планировочных концепций.
4 проекта региона стали победителями Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений»
Вячеслав Федорищев поприветствовал менеджмент и игроков «Лады», подчеркнув значимость хоккейного клуба для Тольятти и всего региона.
Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с ХК «Лада»
Если данные вносятся вовремя, то точнее расчёты не только по индивидуальным начислениям, но и по общедомовым расходам.
До 25 августа «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учёта горячей воды
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»

22 августа 2025 11:33
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.

Самарская область стала одним из 25 регионов-участников программы, которую проводит Агентство стратегических инициатив.   Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах. Эксперты рассмотрели материалы, представленные 65 регионами страны, и выбрали 25 наиболее подготовленных территорий для приема иностранных туристов.
«Качество отдыха напрямую зависит от клиентского сервиса. Наша цель – создать условия для комфортного и безопасного отдыха жителей и гостей губернии», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Уже 25 августа начинается образовательный этап программы региональных команд. Регионы будут создавать новые туристические маршруты совместно с ведущими специалистами индустрии международного туризма. 
Итоги подведут в ноябре в Москве, где определят 10 лучших регионов. Победители получат масштабную поддержку: участие в крупнейших международных туристических выставках, рекламу под брендом Discover Russia, привлечение ведущих экспертов и блогеров, а также продвижение на ключевых целевых рынках и другие меры.
Финалистов ждет участие в проекте «Знаток России» и медиапрограмме «Невероятные приключения иностранцев в России» при поддержке Россотрудничества. Зарубежные блогеры, лидеры мнений и туроператоры протестируют маршруты и интегрируют их в международные предложения.
«Мы гордимся тем, что Самарская область стала частью федеральной программы «Открой твою Россию». Это признание наших усилий и возможностей региона привлечь внимание, в том числе и зарубежных гостей. Благодаря участию в программе мы сможем разработать новые уникальные маршруты, ориентированные на иностранных туристов, продемонстрировать наши культурные богатства и природные достопримечательности, волжскую кухню и событийные мероприятия», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

