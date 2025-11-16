Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой

94

Осетра планируют исключить из Красной книги как вид, находящийся на грани исчезновения. Как рассказал в эксклюзивном интервью "России 1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, рыба сможет снова стать промысловой.

После периода сокращения запасы осетровых в Азовском море восстановились, что открывает возможности для возобновления их промышленного вылова, отметил губернатор Краснодарского края, пишет Смотрим.

"Мы уже будем говорить, чтобы осетр из Красной книги был исключен. Потому что его много, и теперь мы можем говорить, что этот осетр, еще 10 лет назад находившийся на грани уничтожения, может быть промысловой рыбой", – подчеркнул Кондратьев.

Фото pxhere.com