Загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров.
Во время пожара на улице Никитинской в Самаре погиб 89-летний мужчина
Мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.
В Кинель-Черкасском районе у мужчины изъяли больше 200 грамм пороха
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру.
У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей
Министр провёл расширенный штаб по строительству метро.
Минстрой СО: станция метро "Театральная" достигла 95% строительной готовности
Кирилл Печенин в матче против сборной Дании вышел в стартовом составе сборной Беларуси и провел на поле весь матч.
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Дании
Несколько сотен самбистов, юношей и девушек, провели поединки в различных категориях. Турнир прошел в самарском спорткомплексе «Маяк».
В Самаре состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо
Сбои в работе интернета в регионах РФ "Ростелеком" объяснил аварией
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой

16 ноября 2025 14:35
94
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой

Осетра планируют исключить из Красной книги как вид, находящийся на грани исчезновения. Как рассказал в эксклюзивном интервью "России 1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, рыба сможет снова стать промысловой.

После периода сокращения запасы осетровых в Азовском море восстановились, что открывает возможности для возобновления их промышленного вылова, отметил губернатор Краснодарского края, пишет Смотрим.

"Мы уже будем говорить, чтобы осетр из Красной книги был исключен. Потому что его много, и теперь мы можем говорить, что этот осетр, еще 10 лет назад находившийся на грани уничтожения, может быть промысловой рыбой", – подчеркнул Кондратьев.

Фото pxhere.com

В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
911
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1389
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1310
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1360
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
1382
