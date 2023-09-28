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В сезон-2023 на богарной части агрополигона «Приволжье» выпало 124 мм осадков. А благоприятными для выращивания сои по технологии считаются от 200 до 350 мм. Тем не менее, соя на богарных делянках агрополигона показала достойные результаты: все ультраранние сорта дали урожайность более 15 ц /га, а сорт, ставший лидером, – все 20 ц/га!



Секреты – в подборе сортов, средств защиты и питания растений. И эти супертехнологии будут раскрыты при подведении итогов агроолимпиады. Уже известны результаты по пшенице, ячменю, льну и ранним сортам сои – и эти результаты стали во многом неожиданными не только для организаторов, но и некоторых участников. Впрочем, мы продолжим держать интригу и объявим победителей соревнований сортов и технологий 29 сентября, на заключительном Дне поля.



А еще гостей агрополигона «Приволжье» ждут встречи с экспертами в рамках деловой программы и экскурсионные маршруты:

– по яблоневым садам трех типов на капельном орошении, в питомник саженцев плодовых и декоративных растений;

– по современному крупному агропредприятию: здесь есть цифровое земледелие, единый центр координации работ; все виды орошения, существующие в мире, на 10 тыс. га;

– в старинную усадьбу Самариных (XVII век), подаренную генералу Головину Петром Великим.



Ну и как обойтись без подарков? Участников дня поля ждет розыгрыш по-настоящему полезных призов: сертификат на анализ почвы от лаборатории SGS, две тонны элитных семян ячменя и твердой пшеницы, комплекты продуктов питания растений и других.



Регистрация на день поля продлится до 28 сентября.



Заходите по ссылке, регистрируйтесь:

https://zernovoy-soevyy-soyuz-pfo.timepad.ru/event/25..

Желающие приехать могут зарегистрироваться и по телефону 8-917-018-15-15.