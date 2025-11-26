Я нашел ошибку
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Лидерами в составе самарской команды сегодня стали Сабина Абайдуллина - 28 очков и Юлия Полуянова - 14 очков.
Спортсменки БК «Самара» одержали победу над новосибирским «Динамо» 
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске

154
С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла.

Льготный займ Гарантийного фонда Самарской области помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске. К открытию собственной кузницы Константина Юрина привела любовь к русской народной культуре. Сначала это выражалось в проведении тематических праздников, выставок, мастер-классов, а позже переросло в создание художественной мастерской. 

С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла — не только привычные решетки, ограды, элементы интерьера, но и скульптурные композиции и арт-объекты. В своих работах мастера искусно сочетают металл с другими натуральными материалами: дерево, витражное стекло, натуральный камень. 

«Мы создаем наши изделия, начиная с эскиза. К нам обращаются физические лица, поступают корпоративные заказы, мы создаем объекты для городской среды. Бывает, что очередь на наши изделия формируется на год вперед», — рассказывает создатель и руководитель кузнечной артели «Вакула» Константин Юрин.

Мастера принимают активное участие в социальной жизни региона, участвуют в различных общественных мероприятиях в форме выездной кузни, посещают детские лагеря. В целом, работа с молодежью является важным направлением деятельности кузницы. Для тех, кому интересно кузнечное дело проводят мастер-классы, приглашают студентов колледжей и техникумов для прохождения учебной практики.

С развитием кузницы предпринимателю помог льготный заем. Средства, полученные в Гарантийном фонде Самарской области, направили на закупку оборудования, ремонт помещений. В планах – заручиться поддержкой государства и для реализации нового проекта.

«Мы бы хотели создать арт-пространство, где был бы и музей, и возможность проводить мероприятия, мастер-классы. Сейчас появилось новое понятие «креативная индустрия», и я считаю, что мы относимся к ним, поэтому стоит задача в этом разобраться и привлечь специальные инструменты поддержки для реализации нашего проекта», — добавляет Константин Юрин.

В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов и развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

МСП и крупный бизнес в сфере креативных индустрий также может принять участие в федеральной программе от Минэкономразвития России и SuperJob, позволяющей бесплатно публиковать вакансии и пользоваться другими возможностями площадки. Для подключения необходимо до 6 февраля пройти регистрацию на сайте программы.

 

Фото – предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

