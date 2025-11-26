Господдержка помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске

Льготный займ Гарантийного фонда Самарской области помогает развивать кузнечное дело в Новокуйбышевске. К открытию собственной кузницы Константина Юрина привела любовь к русской народной культуре. Сначала это выражалось в проведении тематических праздников, выставок, мастер-классов, а позже переросло в создание художественной мастерской.

С 2007 года кузнечная артель «Вакула», расположенная в Новокуйбышевске, занимается производством художественной ковки. Мастера создают уникальные произведения из металла — не только привычные решетки, ограды, элементы интерьера, но и скульптурные композиции и арт-объекты. В своих работах мастера искусно сочетают металл с другими натуральными материалами: дерево, витражное стекло, натуральный камень.

«Мы создаем наши изделия, начиная с эскиза. К нам обращаются физические лица, поступают корпоративные заказы, мы создаем объекты для городской среды. Бывает, что очередь на наши изделия формируется на год вперед», — рассказывает создатель и руководитель кузнечной артели «Вакула» Константин Юрин.

Мастера принимают активное участие в социальной жизни региона, участвуют в различных общественных мероприятиях в форме выездной кузни, посещают детские лагеря. В целом, работа с молодежью является важным направлением деятельности кузницы. Для тех, кому интересно кузнечное дело проводят мастер-классы, приглашают студентов колледжей и техникумов для прохождения учебной практики.

С развитием кузницы предпринимателю помог льготный заем. Средства, полученные в Гарантийном фонде Самарской области, направили на закупку оборудования, ремонт помещений. В планах – заручиться поддержкой государства и для реализации нового проекта.

«Мы бы хотели создать арт-пространство, где был бы и музей, и возможность проводить мероприятия, мастер-классы. Сейчас появилось новое понятие «креативная индустрия», и я считаю, что мы относимся к ним, поэтому стоит задача в этом разобраться и привлечь специальные инструменты поддержки для реализации нашего проекта», — добавляет Константин Юрин.

В Самарской области активно поддерживают творческих предпринимателей, формируя комфортную деловую среду и разрабатывая специальные меры поддержки, направленные на продвижение креативных проектов и развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий.

«Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона, а создаваемые условия позволяют таким проектам успешно развиваться и давать возможность самореализации для творческих и инициативных команд», — подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка.

МСП и крупный бизнес в сфере креативных индустрий также может принять участие в федеральной программе от Минэкономразвития России и SuperJob, позволяющей бесплатно публиковать вакансии и пользоваться другими возможностями площадки. Для подключения необходимо до 6 февраля пройти регистрацию на сайте программы.

Фото – предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области