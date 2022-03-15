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Глава Всемирного банка заявил о большом влиянии санкций против РФ на мировую экономику

15 марта 2022 09:10
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Глава Всемирного банка заявил о большом влиянии санкций против РФ на мировую экономику

Cанкции против РФ окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине. Об этом в понедельник сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе онлайн-конференции, организованной газетой The Washington Post.

"Думаю, что еще большее воздействие на мировой ВВП оказывают сами санкции против РФ", - сказал он, отметив, что текущая ситуация на Украине окажет на мировой ВВП "немедленное краткосрочное воздействие", но глобальная экономика найдет способы "смягчить удар".

Глава ВБ считает, что санкции будут иметь серьезные последствия для населения РФ, в том числе из-за девальвации рубля, а также заявил, что "преждевременно" говорить о какой-либо помощи России со стороны банка, пока ее военные находятся на Украине, пишет ТАСС.

 

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