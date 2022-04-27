Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что инфляция в России в 2022 году превысит 20%

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Спад российского ВВП по итогам текущего года, согласно предварительным оценкам Минэкономразвития, составит от 8,8% до 12,4% при инфляции около 20,7%, сообщил в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета законодателей РФ, передает ТАСС.

"Сегодня экономика переживает непростой период. Ожидается, что ее падение по итогам этого года, по предварительным, пока обсуждаемым оценкам Минэкономразвития, составит 8,8%, а по более консервативному сценарию - 12,4%. <…> Инфляция в этом году, по базовому прогнозу, составит 20,7%. В следующем году она будет немаленькой - больше 6%. Соответственно, сразу нужно оценить наши задачи в социальной политике: что индексировать, что опережающе индексируется или, может быть, запаздывает, и как распределить на это ресурсы", - сказал Кудрин.

Он также отметил, что правительство задерживает публикацию макропрогноза (прогноза социально-экономического развития на три года). "Эти цифры очень нужны", - подчеркнул Кудрин.

Председатель Счетной палаты добавил, что экономика российских регионов в ближайшее время будет очень дифференцирована из-за санкционного давления.

Глава контрольного ведомства также напомнил, что для преодоления последствий санкционного давления в этом году правительство отказалось от бюджетного правила.

"Хочу напомнить, что правительство приняло стратегическое решение - в этом году отказались от бюджетного правила. Это означает, что все нефтегазовые доходы, которые раньше бы пошли в Фонд национального благосостояния, будут потрачены", - добавил Кудрин.

Россия потратит около 6,3 трлн рублей на поддержку экономики в этом году, сказал Кудрин.

Согласно последнему опубликованному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022-2024 годы, подготовленному Минэкономразвития, к концу 2022 года инфляция должна была вернуться к целевому уровню в 4%. Однако, как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в этом и, скорее всего, в следующем году инфляция будет выше прежних оценок.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС