Я нашел ошибку
Главные новости:
Для этого инвестор выкупил площадку ООО «Феррони-Тольятти».
В Тольятти откроют новый завод по производству полуприцепов
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
На некоторых объектах перекладки теплосетей будут сопряжены с переходом через проезжую часть дорог.
Перекладка теплосетей в Самаре ведется в соответствии с графиками
Игорь Нечаев отметил, что у Самарской области большой потенциал в развитии отрасли производства минеральных удобрений.
Вячеслав Федорищев договорился с компанией «ЕвроХим» о сотрудничестве с Самарской областью
Благодаря подписанному соглашению, будет налажено тесное сотрудничество, главная цель которого – укрепление сотрудничества в сфере беспилотных авиационных систем.
Вячеслав Федорищев и Владислав Шапша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере БАС
После отработки технологии, для каждого пациента с опухолью, препарат будет создан индивидуально.
Академик Гинцбург: российская вакцина от всех видов рака успешно испытана на мышах
225-ый день рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили чтением любимых стихов, интеллектуальным квизом, вальсом и запустили буккроссинг.
День русского языка прошёл сегодня в Штабе общественной поддержки «Единой России»
Специалисты знакомили ребят с вопросами пожарной безопасности в игровой форме, как наиболее понятной и интересной детской аудитории.
Сотрудники МЧС СО проводят противопожарные мероприятия с детьми в пришкольных лагерях
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации

6 июня 2024 22:09
53
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.

Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации

В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию программы газификации региона, вопросы догазификации, подключения к газу промышленных и социальных объектов. «Вместе с вами сегодня хотел бы сверить планы. Есть еще точки роста, есть моменты, которые требуют повышенного внимания со стороны Правительства», - отметил Вячеслав Федорищев.

Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона. Так, по итогам реализации программы развития газоснабжения и газификации субъекта на 2021-2025 годы будет построено в общей сложности 11 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации населенных пунктов в Сызранском, Безенчукском, Волжском и Красноярском районах, проведено техническое перевооружение 10 ГРС и реконструкция одного газопровода-отвода и ГРС. Также будут построены два газопровода-отвода с ГРС – в Волжском и Сергиевском районах области. Сооружение первого объекта – в Волжском районе – уже завершено.

«Уровень газификации Самарской области выше, чем в среднем по стране, и основной акцент в рамках пятилетней программы сделан на строительстве и модернизации источников газоснабжения. Реализация данных проектов позволит повысить надежность газоснабжения существующих потребителей и подключить к сетям новых. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с властями региона в вопросах развития газовой инфраструктуры субъекта», - сказал Сергей Густов.

 Еще одно направление развития сотрудничества компании, властей Самарской области и регионального оператора газификации – догазификация, в том числе догазификация домов в СНТ газифицированных населенных пунктов. К 1 августа 2024 года Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача утвердить планы-графики догазификации в СНТ в регионах страны. Также стороны отметили положительную динамику снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей региона за газ.

«У команды Правительства Самарской области есть несколько базовых принципов работы: честность перед нашими жителями, перед партнерами, открытость и эффективность решения проблем. В регионе на сегодняшний день хороший уровень газификации, но есть и вопросы. И я благодарен Сергею Вадимовичу  за то, что мы предметно и конкретно обсудили те задачи, которые перед нами стоят. «Газпром» - наш стратегический партнер. Сегодняшняя встреча дает уверенность, что мы решим все имеющиеся вопросы и будем двигаться вперед. Промышленность будет развиваться опережающими темпами, есть большое количество заявок на подключение газа, поэтому будем работать при поддержке коллег и партнеров», - заявил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
06 июня 2024, 16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО. Здравоохранение
212
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
06 июня 2024, 16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura. Экономика
181
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
05 июня 2024, 15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы. Политика
507
В центре внимания
Сергей Густов сообщил, что уровень газификации в Самарской области превышает 94%, компания сконцентрирована на развитии и модернизации газовой инфраструктуры региона.
6 июня 2024  22:09
Глава Самарской области и руководитель компании «Газпром межрегионгаз» обсудили планы по газификации
34
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
214
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
184
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
269
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
276
Весь список