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Глава региона Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Волжский район

4 июля 2024 10:00
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Глава региона Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Волжский район

В среду, 3 июля, руководитель региона Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Волжский район, где осмотрел ряд инфраструктурных объектов, ознакомился с производством ООО «Пегас Агро», пообщался с жителями поселка Рощинский, чтобы лично узнать о том, какие вопросы их беспокоят.

В Смышляевке глава региона оценил ход работ по строительству пятиэтажного здания поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новая поликлиника рассчитана на 1062 посещения в смену. Работы идут в соответствии с графиком, в ноябре подрядчик планирует их завершить и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. «1 декабря больница должна открыться с оборудованием, чтобы работать и оказывать медицинскую помощь жителям в полном объеме», - поставил задачу Вячеслав Федорищев.
Руководитель области поднял вопрос транспортной доступности будущей поликлиники и инфраструктуры вокруг нее. Как сообщил глава района Владимир Медведев, у поликлиники предусмотрена остановка действующих автобусных маршрутов 480 и 67, но этого будет недостаточно для того, чтобы справиться с планируемым потоком пациентов. И, когда поликлиника будет открыта, потребуется дополнительный транспорт. «Уже сейчас нужно предусматривать решения, которые позволят жителям добираться до объекта. Принцип очень простой: мы все делаем «под ключ». Нельзя запускать полупустой объект, все необходимое оборудование должно быть в полном объеме. Все что вокруг - дорога, подъездные пути, транспорт – необходимо продумать», – поручил Вячеслав Федорищев.

В муниципальном образовании строится еще один важный инфраструктурный объект - двухуровневая транспортная развязка на пересечении магистрали Центральной и улицы Садовой пгт Петра Дубрава. В настоящее время идет реализация первого этапа, проектом предусмотрено строительство проспекта Карла Маркса на участке от Ракитовского шоссе до границы г.о. Самара и реконструкция участка автомагистрали Центральная от границы Самары до Обводной.
Открытие рабочего движения на объекте запланировано на ноябрь 2025 года. Однако подрядчик по большинству работ идет с опережением и имеет возможность ускорить сроки сдачи объекта. Есть и сложности - на пересечении автодороги с железнодорожными путями Куйбышевской железной дороги. «Это важный объект, люди его ждут. Ваша задача - не затягивать, а наша задача - отработать с железной дорогой», - отметил глава региона.

Также руководитель области побывал на заводе «Пегас-Агро». Сегодня предприятие является крупнейшим производственным комплексом полного цикла — от проектирования в собственном конструкторском бюро до выпуска готовой продукции. «Пегас-Агро» производит самоходные опрыскиватели-разбрасыватели «Туман» - высокопродуктивную технику, предназначенную для внесения минеральных и жидких удобрений, обработки растений. «Пегас-Агро» пользуется мерами государственной поддержки. У предприятия есть планы расширять линейку своей продукции и производственные площади, запустить сервисный центр.

Глава региона осмотрел цеха, ознакомился с продукцией, пообщался с трудовым коллективом. Предприятие является участником национальных проектов «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт». На заводе с 2019 года внедряют мероприятия по повышению производительности труда и благодаря этому в среднем производительность за первое полугодие увеличилась в среднем на 18%, а на отдельных участках на 30%.
«Мы вами гордимся и на вас равняемся, - подчеркнул глава региона. - Будем приглашать сюда делегации с других предприятий для обучения бережливому производству. А те решения по партнерам, которые мы приняли, и по взаимодействию с федеральным Минпромом - все сделаем».

В завершение рабочей поездки руководитель области приехал в поселок Рощинский. Напомним, жители Волжского района также были сегодня утром на личном приеме у главы региона – обсуждались вопросы по ремонту дорог, обеспечению качественной водой. По итогам общения с жителями Рощинского Вячеслав Федорищев отметил необходимость решения проблем в поселке в сфере ЖКХ, медицинского обеспечения, благоустройства.

«Здесь живут семьи наших защитников Отечества, много семей с детьми. Казалось бы, тут должны быть созданы все условия для комфортного проживания наших героев и их близких. На деле - серьезные проблемы», - оценил ситуацию Вячеслав Федорищев.
Так, из-за аварийного состояния закрыт Дом офицеров, есть запрос от жителей по усилению безопасности в поселке, обеспечению чистой и качественной водой, развитию социальной инфраструктуры, транспортной доступности. По словам Вячеслава Федорищева, многие вопросы относительно Рощинского – предмет взаимодействия с Министерством обороны РФ, по Рощинскому будет отдельный доклад.
«Госпиталь, коммуникации, сети, безопасность - все эти вопросы мы будем решать вместе с Министерством обороны, с их согласования, с их помощью, потому что это военное ведомство, важнейшее сейчас, - сказал руководитель области. – Будем обеспечивать все, что от нас зависит, чтобы все чувствовали себя здесь под защитой, дома, чтобы военнослужащие - участники СВО знали, что дома все хорошо».

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