Германия планирует в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти

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Германия может в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти, но не газа, поскольку не имеет собственных терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС.

"Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сократить зависимость от российской нефти, от угля и от газа. Каждый день, фактически каждый час мы на шаг отходим от российского импорта. Если получится, то осенью мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от нефти. С газом сложнее, потому что мы не имеем собственных мощностей для импорта СПГ", - заявил в субботу министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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